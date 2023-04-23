جوزيب بوريل: أكدت على البرهان وحميدتي ضرورة «الإجلاء الآمن» للرعايا الأوروبيين

أكد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، تواصله مع قيادات الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع؛ لحثهما على وقف فوري لإطلاق النار بالسودان.

وأشار “بوريل”، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إلى أنه تحدث إلى قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد ميليشيا الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي؛ لحثهما على وقف فوري لإطلاق النار بالسودان.

وتابع بوريل: "أكدت للبرهان وحميدتي على ضرورة حماية المدنيين وضمان الإجلاء الآمن للأوروبيين".

وفي سياق متصل، تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، اتصالا هاتفيّا، من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.

ووفقا لوسائل إعلام سعودية، شهد الاتصال بحث الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين، والمقيمون على أرضه، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان وشعبه الشقيق.