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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بصدي البلد للبحث عن ابن اخته المتغيب

الطفل المتغيب
الطفل المتغيب

ارسل القارئ علاء احمد يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدي البلد للبحث عن ابن شقيقه المتغيب.

وقال في استغاثة ابن اختي مازن هيمن 12 عاما متغيب من يوم الاربعاء 12/4 من شارع 45 بمحافظة الاسكندرية، برجاء من يتعرف عليه يتواصل علي الأرقام التاليه:- 01225583379
01226450519 .


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة الاسكندرية الاسكندرية استغاثة علاء يستغيث بمحافظة الإسكندرية قارئ يستغيث تعرف عليه

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