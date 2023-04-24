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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الإنسانية أولا| سيدة أسوانية توزع حلوى وألعاب على الأطفال في العيد لإدخال السرور والفرحة عليهم

سيدة اسوانية توزع
سيدة اسوانية توزع الهدايا والألعاب على الأطفال

لا تزال نفحات عيد الفطر المبارك تهيمين على المواطنين من خلال الأجواء الإحتفالية المتنوعة، التى يجتهد الكثير والكثير للتعبير عنها بإبداعات وإبتكارية تعكس المعدن الأصيل لأبناء المجتمع الأسوانى. 

 

وفى هذا الإطار رصدت عدسة " صدى البلد " قيام سيدة فى مدينة أسوان بتوزيع هدايا وألعاب وحلوى مجانية على الأطفال فى أيام عيد الفطر المبارك بهدف إدخال الفرحة والسرور على بعض الأطفال فى العيد.

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توزيع الهدايا 

وقد قالت مروة جميل أخصائي صحة نفسية وتربية إيجابية للأطفال بأسوان بأن الهدف من مبادرتها هو إدخال السرور على بعض الأطفال المقيمين بمنطقتي العقاد وشارع عباس فريد بمدينة أسوان خلال فترة العيد من خلال توزيع بعض الهدايا وحلوى الأطفال والألعاب.

وأشارت مروة جميل بأن فريق المبادرة طرق منازل الأطفال فى هذه المناطق ، وقابل بعضهم فى الشوارع، ووزع عليهم الحلوى وألعاب الأطفال، وهو ما قابلوه بالسعادة والفرحة، وعبر أسر الأطفال عن سعادتهم بهذه المبادرة التي وصفوها ب"الإنسانية" لإسعاد الأطفال وإدخال الفرحة عليهم خلال الأعياد.

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