طارق لطفي: التنقل بين الشخصيات يرهقني وهناك ادوار لا يمكن رفضها

يحب الفنان طارق لطفي ان يتتقل بين شخصيات عديدة ومهمة في وقت قليل، ويؤكد ان هذا التحول يرهقه كثيرا.

ويقول في تصريحات ل"صدى البلد": إرهاق شديد وسفر كثير لكن هناك بعض الشخصيات لا أستطيع رفضها لأنها لا تأتي سوى مرة واحدة إلى جانب أن الخروج من شخصية والدخول إلى أخرى صعب جدًا.

وكان قد كشف طارق لطفي عن طريقة تعاون المسئولون العراقيون معه خلال تصوير مسلسل ليلة السقوط الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي.

وقال:"أنا أحب العراق وأهلها الطيبين، خاصة كردستان فهي بلد سياحية شديدة الجمال، وتعاون معنا كبار المسئولين هناك وقدموا كل ما احتجنا إليه من أسلحة ومدرعات وأماكن مناسبة للتصوير، إلى جانب أن الأجواء هناك ممتعة ومليئة بالمزيكا والأكلات العراقية رائعة لدرجة أنني زدت 6 كيلو.



كشف الفنان طارق لطفي، صعوبات شخصيته في مسلسل ليلة السقوط، الذي ينافس به في الموسم الرمضاني الحالي.

وقال طارق لطفي، في تصريحات لـ "صدى البلد": عبد الله الدباح، شخصية قاسية وجادة جدا، وأردت أن أجد له "وزنة"؛ حتى لا ينفر الجمهور منه عند مشاهدته في بداية الحلقات، فأنا أريد أن يرفضه الجمهور تماما مع انتهاء العمل، وتدربت كثيرا من أجل الشخصية، واستعملت أسلحة حقيقية.