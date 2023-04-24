عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طارق لطفي: التنقل بين الشخصيات يرهقني وهناك ادوار لا يمكن رفضها

صدى البلد

يحب الفنان طارق لطفي ان يتتقل بين شخصيات عديدة ومهمة في وقت قليل، ويؤكد ان  هذا التحول يرهقه كثيرا.

ويقول في تصريحات ل"صدى البلد": إرهاق شديد وسفر كثير لكن هناك بعض الشخصيات لا أستطيع رفضها لأنها لا تأتي سوى مرة واحدة إلى جانب أن الخروج من شخصية والدخول إلى أخرى صعب جدًا.

وكان قد كشف طارق لطفي عن طريقة تعاون المسئولون العراقيون معه خلال تصوير مسلسل ليلة السقوط الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي.

وقال:"أنا أحب العراق وأهلها الطيبين، خاصة كردستان فهي بلد سياحية شديدة الجمال، وتعاون معنا كبار المسئولين هناك وقدموا كل ما احتجنا إليه من أسلحة ومدرعات وأماكن مناسبة للتصوير، إلى جانب أن الأجواء هناك ممتعة ومليئة بالمزيكا والأكلات العراقية رائعة لدرجة أنني زدت 6 كيلو.

ليلة السقوط الحلقة الاخيرة..هروب طارق لطفي والإعلان عن جزء ثان من المسلسل

ليلة السقوط الحلقة 27..شقيق صبا مبارك يرجمها رميا بالحجارة بمساعدة طارق لطفى


كشف الفنان طارق لطفي، صعوبات شخصيته في مسلسل ليلة السقوط، الذي ينافس به في الموسم الرمضاني الحالي.

وقال طارق لطفي، في تصريحات لـ "صدى البلد": عبد الله الدباح، شخصية قاسية وجادة جدا، وأردت أن أجد له "وزنة"؛ حتى لا ينفر الجمهور منه عند مشاهدته في بداية الحلقات، فأنا أريد أن يرفضه الجمهور تماما مع انتهاء العمل، وتدربت كثيرا من أجل الشخصية، واستعملت أسلحة حقيقية.

طارق لطفي صبا مبارك العراقية الموسم الرمضاني الفنان طارق لطفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

250 جنيها زيادة على بطاقة التموين.. قرارات مهمة يزفها وزير المالية

أسعار الحديد تتراجع بقوة لأول مرة منذ ديسمبر عالميا| وهذه قيمة الطن الآن

17 درجة مرة واحدة خلوا بالكم.. الأرصاد تفجر مفاجأة في طقس اليوم

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة في عيار21 بعد العيد

رعدية على هذه الأماكن.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات اليوم

هدية الحكومة لأصحاب المعاشات.. زيادة 6% في المخصصات المالية بالموازنة الجديدة |تفاصيل

قنبلة الموسم.. إعلامي: رمضان صبحي يرافق نجمي الأهلي للدوري السعودي

لما الهضبة يبارك لي.. ماذا قال عمرو دياب لـ«جوري بكر» عن دورها في «جعفر العمدة»؟

موضوعات متعلقة

مسلسل جت سليمة الحلقة الأخيرة.. سليمة تعود لعالمها

مسلسل بابا المجال الحلقة 28.. مصطفى شعبان يجد ذهب والده

أخبار الفن..العرض الخاص لـ فيلم هارلي بطولة محمد رمضان.. والقبض على زوجة الظافر وتساعد الأمن بالمعلومات في حرب

ماجدة خير الله عن جومانا مراد: ممثلة مجتهدة وتجيد لعب الأدوار الصعبة والمركبة

مسلسل جت سليمة الحلقة 14.. دنيا سمير غانم تصل للخريطة

عرض فيلم العارف في العيد على روتانا سينما

أحمد فهيم: خالد صالح نصحني بتطوير موهبتي

هاني سرحان يكشف صعوبات مسلسل سوق الكانتو

ترشيحاتنا

إصابة 9 مراهقين في حادث إطلاق نار عقب حفلة بولاية تكساس الأمريكية

محمد رمضان يكشف علاقته بملك المغرب وعن قيمة العيدية التي كان يحصل عليها قديما

وصول طائرة عسكرية ألمانية على متنها 101 شخص من السودان

جنرال موتورز تتخلى عن أندرويد أوتو وآبل كار بلاي

موعد صرف معاش شهر مايو.. استعدادات مكثفة

الجرجير.. نبات يقوي العظام والأسنان وينقي الدم من السموم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سرطان الرئة| 4 علامات تحذيرية تظهر في الصباح الباكر

بفستان أحمر… نادين نجيم تثير الجدل بإطلالة جريئة

طريقة عمل كفتة السمك| أحلى من المطاعم

ينفصلان بنسبة 90٪... 4 علامات تتنبأ بـ الطلاق بين الزوجين

فيديو

250 جنيها زيادة على بطاقة التموين.. قرارات مهمة يزفها وزير المالية

أزمة كبيرة تنتظر الأهلي في المغرب قبل مواجهة الرجاء بسبب الوداد.. فيديوجراف

لما الهضبة يبارك لي.. ماذا قال عمرو دياب لـ«جوري بكر» عن دورها في «جعفر العمدة»؟

أكلة شهيرة في العيد.. فوائد في الترمس تجعلك لا تستغني عنه أبدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

اﻟﻤﺰﻳﺪ