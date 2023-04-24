ضياء عبد الخالق: فقدان أخي من أصعب اللحظات في حياتي

قال الفنان ضياء عبد الخالق، إن شخصية عوض وهدان بمسلسل سوق الكانتو صعبة جدا وأن الترشيح جاء من المخرج حسين المنباوي.

وأضاف خلال حلوله ضيفا ببرنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي د. عمرو الليثي، أن شخصية "عوض" تاجر القماش في سوق الكانتو لديه حلم أن يسيطر على السوق وتدور الأحداث في حقبة زمنية 1929 وهي حقبة قديمة جدا وكان الاهتمام بالتفاصيل واللهجة والملابس وهناك أيضا شخصية رشاد للنجم فتحي عبد الوهاب وهو ما ساعدني كثيرا وقدمنا مشاهد رائعة.

وتابع: "شخصيتي في البداية في "سوق الكانتو" كانت لرجل انتهازي ثم حدث تحول في الشخصية، وأنا في أعمالي دائما أتخيل الشخصية وتفاصيلها وهذا يعطيني القدرة علي تقديمها".

وعن مسلسل "ضرب نار " قدمت شخصية رزق وهو شخص مندفع ويبحث عن الثأر لوالده وشخصية عوض بسوق الكانتو أصعب وهناك تحولات في الشخصية.

وعن الجمع بين عملين في رمضان أجاب: “أكيد في صعوبة والوقت بيكون صعب جدا وأحاول الخروج من شخصية إلى شخصية أخرى وأذاكر أعمالي وشخصياتي، وأجواء التصوير خلال مسلسلات رمضان كانت صعبة جدا وبعضها يسودها البرد القارس أو الحر الشديد ولكن الأهم ان نقدم عمل فني ينال استحسان المشاهد".