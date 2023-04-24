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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

محمد رمضان يكشف علاقته بملك المغرب وعن قيمة العيدية التي كان يحصل عليها قديما

محمد رمضان
محمد رمضان

حل الفنان محمد رمضان ضيفاً في برنامج “صاحبة السعادة” تقديم الإعلامية إسعاد يونس، المذاع علي قناة دي إم سي، للكشف عن العديد من تفاصيل حياته الفنية والشخصية.

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محمد رمضان: الأغاني بتاعتي مش راب ولا تراب وممكن بعد 40 سنة تبقي باسمي

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أتشرف بصداقته .. الفنان محمد رمضان يكشف علاقته بملك المغرب | فيديو

 

وكشف الفنان محمد رمضان، عن قيمة العيدية، التي كان يحصل عليها، في مرحلة الطفولة والشباب، قائلا “ابويا وامي وعمتي كانوا بيدوني عيدية وخالي ووقتها أعتقد أن ابويا ادانى 10 جنيه وامي أدتني 5 جنيه وعمتي 5 جنيه”.

وتابع محمد رمضان: "كونت ثقافتي الفنية من أبويا وأمي، فأبويا مثقف وكان على طول بيقرأ جرائد والأفلام اللي كانوا بيشوفوها ومكانوش بيفرضوها علينا إحنا ورثناها".

وأكد الفنان محمد رمضان، أنه قدم شخصية أحمد زكي في مسلسل “سندريلا”، مشيرا إلى أن الفنان احمد زكي،  فنان مميز وكان له بصمة واضحة في الفن.

محمد رمضان يكشف عدم قبوله في المعهد العالي للفنون المسرحية

 

وقال محمد رمضان، أنه لم يقبل في المعهد العالي للفنون المسرحية، ولم ييأس وعمل في مسرحية للراحل سعيد صالح وبدأ في العمل الفعلي، الي أن وصل إلي فيلم احكي يا شهرزاد.

وقام الفنان محمد رمضان، بتقليد احد المشاهد الشهيرة للفنان احمد زكي من فيلم “أيام السادات”.

مؤكدا أن أغنية “نمبر1”، حققت نجاحا كبيرا، بسبب جمهوري، مشيرا إلى أن الأغنية نالت إشادة كبيرة.

مضيفا أنه استفاد من تجربة الغناء، معلقا “أنه أكتشفت،  أن المغني شعبيته 10 أضعاف الممثل، فجميعنا رأينا الحشود التي كانت بجنازة ”أم كلثوم و عبد الحليم حافظ".

وتابع الفنان محمد رمضان، أن المغني أقرب للجمهور من الممثل، مؤكدا  أن المغني بيوصل للجمهور في اي مكان وفي أي وقت.

وأشار محمد رمضان إلى أنه عمل عدد من الأغاني منها " نمبر1 ومافيا وعملت يا حبيبي واغنية 
بم بم".

محمد رمضان يكشف علاقته بملك المغرب 

 

وكشف الفنان محمد رمضان عن علاقته بالشعب المغربي والدولة المغربية، قائلا "شعب عظيم وجلالة الملك رجل عظيم وانا بتشرف بصداقته .. ورجل بسيط جدا جدا".

وأضاف "محمد رمضان" أن أقام أول حفل له في دولة المغرب وحضر عدد كبير من الجماهير تخطي الـ ٣٥٠ الف من المواطنين.

وتابع الفنان محمد رمضان، أن هذا الحفل نقل علي شاشات التليفزيون الفرنسي لأن كان معه في الحفل مغني فرنسي مشهور.

محمد رمضان يكشف بداية دخوله عالم الغناء

 

وكشف إن النوع الذي يقدمه في أغانيه ليس له أسم محدد ولكنه ربما يكون نوعا جديدا، مشيراً إلى أن ربما بعد 40 عاما سيكون هذا النوع بإسمه.

وأضاف "محمد رمضان" أن هناك بعض الأشخاص قاموا بمقارنة أغانيه مع أغاني المهرجانات ولكن بعد وقت اكتشفوا أن أغانيه لا تمت بصله للمهرجانات، موضحاً أن أغنية يا حبيبي كانت مع اكبر مغني في فرنسا.

وكشف الفنان محمد رمضان، بداية دخوله في عالم الغناء، قائلا "في البداية انا عملت اغنية جوا اعلان .. وبعد كده الأغنية تخطت حدود الإعلان وبقيت تشتغل في الأفراح والشواطئ والعربيات".

صاحبة السعادة الفنان محمد رمضان اسعاد يونس حياته الفنية قناة دي إم سي الفنان أحمد زكي المعهد العالي للفنون المسرحية

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