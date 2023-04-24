قرار إسرائيلي بمنع النشر في قضية النائب الأردني العدوان

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن قرارا إسرائيليا صدر بمنع نشر الإعلام الإسرائيلي أية تفاصيل تتعلق بقضية النائب الأردني عماد العدوان الموقوف لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

وأوقفت السلطات الإسرائيلية النائب العدوان، امس الاحد للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي: "إن الوزارة تتابع الحادث عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية للوقوف على التفاصيل".



وذكر المراسل العسكري لهيئة البث الإسرائيلية "كان" روي شارون ان الشاباك يحقق في ما إذا كانت هذه أول عملية تهريب للنائب الأردني عماد العدوان وما هو الغرض منها.