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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل أول اجتماع لجهاز منتخب اليد بقيادة باستور مع اللاعبين.. صور

صدى البلد

اجتمع الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر، بقيادة المدير الفني خوان كارلوس باستور، مع لاعبي المنتخب المحترفين والمحليين، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

وتم تقديم أعضاء الجهاز الفني الجديد، للاعبي الفريق، حيث قام المدير الفني الجديد خوان كارلوس بشرح البرنامج التدريبي للاعبين خلال فترة المعسكر الحالي للفريق بالمركز الاوليمبي والمقرر اقامته خلال الفترة من 24 حتى 30 ابريل الجارى.

ويضم الجهاز الفنى للمنتخب المصري كل من: خوان كارلوس باستور المدير الفني - هاني الفخراني المدرب العام - مانويل سييرا مدرب حراس المرمى - نور ابو زيد مدير الفريق - محمود سعيد مدير إدارى الفريق - محمد شوقى طبيب الفريق - محمد إمام محلل اداء الفريق - مانويل اورتيجا مدرب الأحمال - ادواردو سكياردو محلل اداء.

ووصل بالأمس الأسباني خوان كارلوس باستور المدير الفنى الجديد لمنتخبنا الوطنى المصرى الأول للرجال لكرة اليد الى القاهرة لتولي تدريب الفريق الوطني.

وسيقام مؤتمر صحفى يوم الجمعة القادم لتقديم المدير الفني لمنتخب الفراعنة خوان كارلوس باستور لوسائل الاعلام المصرية والعالمية.

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