عرضت القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "تعظيم شبكة الحماية الاجتماعية وزيادة المخصصات بالموازنة العامة".



وجاء في التقرير أن الدولة تركز على تعظيم شبكة الحماية الاجتماعية في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهات لرفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية لـ529.7 مليارات جنيه مقابل 358.4 مليارات جنيه في العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 48.8%.



ووفقا لما ذكره التقرير، فإن توجيهات الرئيس السيسي شملت زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية بالموازنة العامة للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية بما يمكن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.



وفي الموازنة الجديدة تم تخصيص حوالي 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي يبلغ 41.9%، مقارنة بـ90 مليار جنيه في العام المالي الجاري، كما أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص 119.4 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة قدرها 58.2% عن العام المالي الجاري.

