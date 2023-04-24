الأعلى للجامعات: إلغاء اختبارات القدرات في تنسيق 2023 لهذه الكليات

كشف المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن ملامح تنسيق العام الجامعي الجديد 2023 - 2024، للطلاب المقبلين على امتحانات الثانوية العامة 2023 .

وأعلن المجلس الاعلى للجامعات عن حدوث بعض التعديلات الجديدة بشأن تنسيق القبول بالجامعات المقرر انطلاقه بعد إنتهاء امتحانات الثانوية ، تخص اختبارات القدرات الخاصة بالقبول ببعض الكليات التي يحتاج القبول بها النجاح في هذه الاختبارات.

ووافق المجلس الأعلى للجامعات، على إلغاء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين علي الشهادات الثانوية العامة وما يُعادلها (أجنبية - عربية) والشهادات الثانوية الفنية، بالنسبة للقبول بكليات (الإعلام - التمريض - المعهد الفني للتمريض - المعاهد الفنية الصحية - الجامعات التكنولوجية - كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي).

وأكد المجلس الاعلى للجامعات استمرار اختبارات القدرات بتنسيق القبول بالجامعات 2023 بكليات (التربية الرياضية - التربية الموسيقية - التربية الفنية - التربية النوعية "فنية - موسيقية - المسرح التربوي" - الفنون التطبيقية - الفنون الجميلة "فنون – عمارة" - التربية "فنية – موسيقية").