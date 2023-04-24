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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

الله ما أكبر غلاك.. عبادي الجوهر يشعل حماس جمهور الرياض في حفل العيد

عبادي الجوهر
عبادي الجوهر

أحيا الفنان عبادي الجوهر، حفلا غنائيا ساهرا ليلة أمس الأحد على مسرح محمد عبده أرينا بالعاصمة السعودية الرياض، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، ضمن سلسلة حفلات جلسات عيد الفطر بالمملكة العربية السعودية. 

عبادي الجوهر

وقدم عبادي الجوهر، وصلة طربية لجمهور حفله في الرياض على أوتار العود، وغنى عدد من أروع أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور. 

عبادي الجوهر

ومن بين الأغاني التي قدمها عبادي الجوهر، لجمهور حفله: (فيني حنين، نساي، أنتحل شخصيتك، الله ما اكبر غلاك، وش فيك ضايق في خاطرك)، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور. 

عبادي الجوهر

أحدث أغاني عبادي الجوهر

وحصد الفنان عبادي الجوهر، مليون و200 ألف مشاهدة، بأحدث أغانيه التي تحمل اسم خوف وسكات، بعد طرحها في منتصف شهر يناير الجاري، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية خوف وسكات، لـ عبادي الجوهر، تعزف ألحانها على أوتار العود، من جلسات أخطبوط العود عبادي الجوهر.  

وتخطت مشاهدات ميني ألبوم الفنان عبادي الجوهر، الجديد، حاجز 2 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهو مكون من أغنيتين فقط.

وحققت أغنية دق قلبي للفنان عبادي الجوهر مليونا و52 ألف مشاهدة، بعد طرحها في منتصف شهر يوليو الجاري، على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع الفيديوهات يوتيوب. 

وحققت أغنية اختفي للفنان عبادي الجوهر مليونا و72 ألف مشاهدة، بعد طرحها في منتصف شهر يوليو الجاري، على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع الفيديوهات يوتيوب.

 

ألبوم عبادي الجوهر الجديد

وقبل عدة أشهر، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ميني ألبوم الفنان عبادي الجوهر، عبر تطبيقي ديزر وأنغامي للموسيقى، وموقع الفيديوهات يوتيوب، تزامنًا مع اجازة عيد الأضحى المبارك، والموسم الصيفي.

ويتكون ميني ألبوم عبادي الجوهر، الجديد -الذي يحمل اسم عبادي الجوهر 2022- من أغنيتين فقط، هما على التوالي:

أغنية دق قلبي، وهي من كلمات: علي الغامدي، الحان: د. عبادي الجوهر، توزيع موسيقي: المايسترو أمير عبد المجيد، هندسة صوت: عمر بن إسماعيل، مكس ماستر: ياسر أنور.

أغنية اختفى، وهي من كلمات الأمير: عبدالرحمن بن مساعد، الحان: د. عبادي الجوهر، توزيع: المايسترو أمير عبدالمجيد، هندسة صوت: عمر بن إسماعيل، مكس ماستر: ياسر أنور.

 

ألبومات عبادي الجوهر

وطرح الفنان عبادي الجوهر، ألبومه الجديد «عبادي 2021» من إنتاج «روتانا للصوتيات والمرئيات» في موسم عيد الفطر، مثلما وعد جمهوره مؤخرًا.

يأتي ذلك بعدما التقى «عبادي» في شهر مارس الماضي، مع سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا، من أجل تجديد تعاقده مع الشركة، وأعلن حينها أن الألبوم سيكون عيديته لجمهوره.

يقول المطرب عبادي الجوهر، إن الألبوم الجديد يتضمن 8 أغان، سبعا منها من ألحانه، وهناك أغنية واحدة من ألحان أحمد عبده ومن كلمات المنذر بعنوان "في أمان الله".

وأطل عبادي الجوهر مؤخرا في لقاء مباشر على تطبيق "فنBox" وحساب "تويتر روتانا ميوزك" وتحدث عن ألبومة الجديد، وآجاب حينها على سؤال؛ هل في البومك الجديد تعيش حالات الحب التي تغنيها أم تمثلها؟ ، فأجاب: "ليس بالضرورة أن أعيشها أو أمثلها، أنا أعبر عن أحاسيس الناس. 

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