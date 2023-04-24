أحمد فهمي: هنا الزاهد مابتعرفش تطبخ ومامتها بتبعت لنا الأكل

كشف الفنان أحمد فهمي، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية، مشيرا إلى أن زوجته الفنان هنا الزاهد في الحياة الزوجية شخص جيد جدا.



وأضاف أحمد فهمي، في حوار مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي ام ايه، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الاثنين، أن :"هنا الزاهد مابتعرفش تطبخ، ومامتها بتساعدنا ، عشان ساكنة جنبنا، وبتبعت لنا الأكل".

وتابع الفنان أحمد فهمي، أن كان عندي 19 سنة وهربت من البيت بسبب إنهم كانوا عايزني ادخل كلية هندسة".

وتابع الفنان أحمد فهمي، أنه :"اصحابي قالولي مش هتستحمل هترجع وبتاع، عمرك ما هتقنتع بحاجة غير لو جربتها بنفسك ياما هتقول طول عمرك يا رتني".











