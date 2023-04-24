أحمد فهمي: كريم أخويا بيخاف على منظره.. ودايما أنا اللي بتصدر

كشف الفنان أحمد فهمي، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية، مشيرا إلى أن علاقته مع شقيقه كريم فهمي في غاية القوة.



وأضاف أحمد فهمي، في حوار مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي ام ايه، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الاثنين:"كريم أخويا بيخاف على منظره أوي ودايما أنا اللي بتصدر".

وتابع فهمي: كان عندي 19 سنة وهربت من البيت بسبب إنهم كانوا عايزيني أدخل كلية هندسة".

وتابع الفنان أحمد فهمي:"أصحابي قالولي مش هتستحمل هترجع، عمرك ما هتقتنع بحاجة غير لو جربتها بنفسك يا إما هتقول طول عمرك يا ريتني".

