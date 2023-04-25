اتكتبله عمر جديد.. سقوط عامل من أعلى رافعة خشبية بسوهاج

أنقذت العناية الإلهية عاملًا في بداية العقد الرابع من العُمر، من الموت المُحقق؛ إثر سقوطه من أعلى سقالة خشبية أثناء عمله بمحارة منزل مِلك ثلاثيني، دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول المدعو (باسم ن ر ا- 31 سنة- عامل- ويقيم دائرة المركز)، مصاب بإشتباه ما بعد الإرتجاج وكدمات وتورم بالظهر.

وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وبالإنتقال والفحص وبسؤال كلاً من:" عاصم ز م- 32 سنة- عامل- شاهد واقعة، وإبراهيم ع س- 30 سنة- عامل- ويقيمان بذات الناحية"، قررا بأنه أثناء قيام المذكور بأعمال المحارة أعلى سقالة خشبية بمنزل مِلك الثاني إختل توازنه وسقط أرضًا؛ ما نتج عنه إصابته المنوه عنها.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.