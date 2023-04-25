ردت النجمة منة فضالي على منتقدي مسلسل جعفر العمدة وذلك خلال ندوتها في موقع صدى البلد.

وقالت منة فضالي :" مسلسل جعفر العمدة الشعب اللي نجحه ؛ كل الناس كانت بتتكلم على المسلسل ونجاحه".

تابعت :" مينفعش يبقي كل الناس بتتكلم عن مسلسل واحد عن تفوقه وتلاقي ناس بتنتقد وتقول إن المسلسل مش ناجح كدة يبقى حاقد".

منة فضالي ومحمد رمضان :

حلت النجمة منة فضالي ضيفة على موقع صدى البلد لتكريمها عن آخر أعمالها مسلسل جعفر العمدة.

وتحدثت منة فضالي عن شخصية نرجس وعن أصعب المشاهد التي قامت بها وعن تفاصيل تعاونها مع محمد رمضان.

منة فضالي:



وجهت الفنانة منة فضالي رسالة إلي الفنان محمد رمضان بعد نجاح مسلسل جعفر العمدة عبر السوشيال ميديا.

وكتبت منة فضالي من خلال حسابها الشخصي فيس بوك: "يا رمضان شهادتي فيك مجروحة بس حقيقي ومن غير مجاملة أنت نجم ملكش حل، ملكش حدود، فنان بجد بمعني الكلمة الإحساس نعمه من ربنا و انت احساسك دائما سابق كل كلامك ممثل يتخاف منه ويتعملو حساب حقيقي انا سعيده اني كنت بشتغل معاك حقيقي وانت اضافه ل اي حد ومبروك نجاحك لإنك بتتعب في شغلك و عندك امانه بينك و بين فنك الف مبروك جعفر العمده نجاح باكتساح وربنا يكرمك دائما يا احلي جعفورتي".

رد محمد سامي، مخرج مسلسل جعفر العمدة، على سؤال " هل نهاية مسلسل جعفر العمدة تتغير، بعد فيديو هالة صدقي الأخير".

وقال مخرج المسلسل، إن نهاية جعفر العمدة لن تتغير، وأن فيديو الفنانة هالة صديقى مجرد هزار، وان المشهد الذى يعاد تصويره بسبب زاوية فقط، ولكن لن يكون هناك تغيير فى نهاية المسلسل".

ولفت سامى خلال حواره على قناة العربية، إلى أن الجميع بالعمل لم يتأخر عن إعادة تصوير المشهد، وأن النهاية كما هي