رئيس الفلبين: نسعى للحصول على تفاصيل من بايدن بشأن التزام أمريكا الدفاعي

قال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور يوم الاثنين إنه سيضغط على نظيره الأمريكي جو بايدن لتوضيح مدى التزام واشنطن بحماية بلاده بموجب الاتفاق الأمني ​​لعام 1951 ، مشيرا إلى التوتر الإقليمي المتزايد.

حثت الإدارتان الفلبينية السابقتان الولايات المتحدة ، القوة الاستعمارية السابقة ، على أن تكون محددة بشأن الظروف التي ستدافع بموجبها عن حليفها بموجب معاهدة الدفاع المشترك ، وسط مخاوف من زيادة خطر المواجهة في بحر الصين الجنوبي.

سيعقد ماركوس محادثات مع بايدن في واشنطن في الأول من مايو ، وهو اجتماع قال البيت الأبيض إنه سيعيد تأكيد 'التزاماته الصارمة بالدفاع عن الفلبين'.

وقال ماركوس في مقابلة إذاعية 'يجب تعديل (المعاهدة) بسبب التغيرات في الوضع الذي نواجهه في بحر الصين الجنوبي وتايوان وكوريا الشمالية.'

واضاف ان 'الوضع يزداد سخونة'.

تأتي الدفعة من أجل الوضوح وسط تراكم مطرد للأصول العسكرية وخفر السواحل من قبل بكين في بحر الصين الجنوبي ، بما في ذلك الجزر الاصطناعية في أرخبيل سبراتلي المجهزة بأنظمة صواريخ داخل نطاق الفلبين.

يأتي ذلك أيضًا في الوقت الذي تسعى فيه إدارتا بايدن وماركوس إلى تعزيز تحالفهما العسكري ، والذي ظهر هذا العام من خلال أكبر وجود للقوات الأمريكية على الإطلاق في المناورات الحربية السنوية ومضاعفة الفلبين تقريبًا عدد قواعدها العسكرية التي يمكن لواشنطن الوصول إليها.