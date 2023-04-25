بفيديو تيك توك.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا |شاهد

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، فيديو تيك توك لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت ياسمين عبد العزيز وهي تؤدي حركات وتعبيرات وجه كوميدية، ونال الفيديو إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.

يذكر أنه شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز في السباق الرمضاني 2023، بمسلسل “ضرب نار”، برفقه زوجها الفنان أحمد العوضي.

ضرب نار ..أبطال المسلسل :

مسلسل ضرب نار، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى ؛ وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الأتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

مسلسل ضرب نار:

مسلسل «ضرب نار»

تدور أحداثها في إطار اجتماعي صعيدي حول شاب يدعى جابر الكوماندا يأتي من سوهاج إلى مصر ويتعرض للعديد من الضغوطات.