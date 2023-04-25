حادث مأساوي.. سقوط فارس من على حصانه أثناء سباق للخيل بأستراليا| شاهد

شهد سباق “راسينج فيكتوريا” للخيل في أستراليا وفاة الفارس دين هولاند، متأثراً بجروح أصيب بها إثر سقوطه عن صهوة جواده خلال سباق في ولاية فيكتوريا.

وقالت إدارة سباق الخيل بالولاية إن هولاند، 34 عاماً، كان أحد فارسين سقطا في السباق الافتتاحي.

وحاول المسعفون علاج هولاند، لكنه توفي في موقع الحادث، بينما تجاوز الفارس الآخر إصابته الخطيرة.

بدأ هولاند مسيرته عام 2005 وحصل على أول بطولة في يناير 2006.

وقالت إدارة سباق راسينج فيكتوريا في أستراليا إن الفارس دين هولاند توفي متأثرا بجروح أصيب بها إثر سقوطه عن صهوة جواده خلال سباق في ولاية فيكتوريا يوم الاثنين.

وقال أندرو جونز، الرئيس التنفيذي لراسينج فيكتوريا في بيان ”كان حادثا مأساويا اليوم ونحن جميعا نشعر بصدمة وحزن عميقين لوفاة دين. لقد كان فارسا موهوبا خفيف الوزن، وكان يحظى باحترام كبير وسط أقرانه. وفاة دين أمر مفجع للجميع في سباقات فيكتوريا والرياضة على الصعيد الوطني”.