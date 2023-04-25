عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى 41 لتحرير سيناء

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى ٤١ لتحرير سيناء . 

وقال محافظ الجيزة ، في برقيته " بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مواطنى محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية ابعث اليكم بأصدق التهاني القلبية المقرونة بأسمى آيات الولاء والتقدير والعرفان بنبض عطائكم الفياض من أجل أمن وأمان مصرنا الغالية.

وتوجه المحافظ، إلى الله عز وجل أن يديم على سيادتكم المزيد من التوفيق والتقدم ويكلل خطاكم وجهودكم البناءة لتواصلوا مسيرة عطائكم حتى يتحقق لمصرنا الغالية وشعبها العظيم طموحاته المنشودة نحو مستقبل زاهر .

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن ذكرى تحرير سيناء ستظل محفورة في تاريخ هذا الوطن وتجسد عظمة قواتنا المسلحة وأبطالها البواسل الذين قدموا أرواحهم ودماءهم فداء لهذا الوطن فضربوا أعظم الأمثلة في التضحية والعطاء والفداء، من أجل الحفاظ علي تراب الوطن وسلامة أراضيه، متوجها لجموع الشعب المصري ولأهالي محافظة الجيزة بخالص التهاني بتلك المناسبة داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية ويجعل رايتها عالية وخفاقة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظ الجيزة تحرير سيناء برقية تهنئة ذكرى تحرير سيناء محافظة الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يحسم الجدل حول مصير رئيس نادي الزمالك الجديد

الزمالك يفسخ عقد نجم الفريق قبل نهاية الموسم .. تفاصيل

أقسم بالله مش بنتي.. موظف أمام محكمة الأسرة: مراتي ولدت وأنا مبخلفش

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لطلاب المدارس

بعد حوريا.. كاف يهدد باستبعاد نادٍ جديد من دوري السوبر الإفريقي

لـ موظفي الحكومة.. خفض ساعات العمل في هذه الحالات| تفاصيل

اليوم.. انتهاء غلق المحال 2 صباحا.. وبدء المواعيد الصيفية غدا

ظاهرة جوية تضرب البلاد والأرصاد تحذر.. ماذا يحدث في طقس اليوم؟

موضوعات متعلقة

محافظة الجيزة تزيل 12 حالة تعد بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية

بداية التوقيت الصيفي | تعديل موعد امتحانات الطلاب بالجيزة .. تعرف على المواعيد

خلال عيد الفطر المبارك.. رفع 45 ألف طن مخلفات من شوارع الجيزة

خلال حملات مكبرة.. ضبط وإزالة تعديات علي الأراضي الزراعية في الجيزة

ثالث أيام عيد الفطر.. ضبط 110 مخالفات تموينية لمخابز ومحال في الجيزة

محافظة الجيزة تضبط وتزيل حالات تعدي على الأراضي الزراعية بالبدرشين

خلال ثاني أيام العيد.. نائب محافظ الجيزة يتفقد مستشفى مبارك المركزي

لتحسين منظومة النظافة.. محافظ الجيزة يكافئ رئيس الوحدة المحلية لقرية الناصرية بالعياط

ترشيحاتنا

تحرير سيناء.. البابا تواضروس: أرضنا عادت بفضل دماء رجال الجيش والجهود الدبلوماسية

شملت 41 جنسية.. فرنسا تعلن انتهاء عمليات الإجلاء من السودان نحو جيبوتي

في ذكرى عيد تحرير سيناء الـ 41.. القصة الكاملة لهزيمة الإرهاب على أرض الفيروز

سقوط رجال شرطة مزيفين استولوا على أموال مواطن بالقاهرة

إهمال والديها ينهي حياة رضيعة سوهاج داخل منزلها.. تفاصيل صادمة

استقرار أسعار الذهب بالأسواق المحلية وعيار 21 يسجل 2500 جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل محشي الكرنب بمذاق شهي

الشتاء مخلصش| تفاصيل انخفاض درجة الحرارة وفرص سقوط الأمطار بهذه المحافظات

من غير أضرار .. التوقيت المناسب لتناول الشاي الأخضر

ناسا تحذر.. كويكب ضخم يمر بالأرض غدا

فيديو

مش مضمونة.. تحذير من انتشار سبائك ذهبية بلدي غير مطابقة للمواصفات بالأسواق

بسبب متعهد حفلات.. هاني شاكر يتعرض للنصب في البحرين

ارتفاع الحرارة ورياح قوية .. تعرف على أبرز ملامح طقس اليوم

رقم قياسي لأسعار الجنيه الذهب.. وعيار 21 يقترب من 3000 جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ