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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيادة 25%.. تيك توك شجع الأطفال على قراءة الكتب في بريطانيا

صدى البلد

توصلت دراسة بريطانية وأيرلندية إلى أن الأطفال في بريطانيا وأيرلندا قرأوا كتبًا أكثر بنسبة 25٪ العام الماضي. ووجد تقرير "ما يقرأه الأطفال" أن المجتمعات على مواقع مثل تيك توك ساعدت في تحفيز الاهتمام بالقراءة وتشجيع الأطفال في المملكة المتحدة علي القراءة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ذا جارديان البريطانية، زاد عدد الكتب التي قرأها الأطفال بنحو الربع في العام الماضي، وفقًا لأحد التقارير، حيث حفزت اتجاهات BookTok وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي الاهتمام بالقراءة للشباب.

وجد تقرير"ما يقرأه الأطفال" لعام 2023، الذي شمل الأطفال في المملكة المتحدة وأيرلندا، أن التلاميذ قاموا بقراءة 27265657 كتابًا في العام الدراسي 2021-2022، بزيادة قدرها 24٪ عن العام الدراسي 2020-2021.

الدراسة، التي شملت ما يقرب من 1.3 مليون تلميذ في جميع أنحاء المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا، تم إجراؤها من قبل مزود التعلم والتقييم رينيسانس وحللها البروفيسور كيث توبينج من جامعة دندي. 

من جهته، قال توبينج: "خلال هذه الفترة الطويلة، شهدنا انخفاضًا متكررًا في فهم القراءة من تلاميذ المرحلة الابتدائية إلى الثانوية.. للمساعدة في معالجة هذا، يحتاج تلاميذ المرحلة الثانوية إلى التشجيع على قراءة الكتب ذات الصعوبة المتزايدة، والتي تكون أكثر ملاءمة لأعمارهم."

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