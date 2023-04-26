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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023 : كن جريئًا وصريحًا

برج العقرب وحظك اليوم
برج العقرب وحظك اليوم

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية..

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 25 أبريل 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

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برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023

 يمكن أن يعتمد برج العقرب على يوم من الرضا الجيد، استعد لتفاجأ بالتطورات الإيجابية، كن شجاعًا بما يكفي لطلب ما تريده وتحمل المخاطر اللازمة التي تتماشى مع رغبة قلبك.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيًا

فيما يتعلق بالمسائل المهنية ، يمكن أن يمثل اليوم تحولًا محوريًا نحو النجاح، لذا كن جريئًا وصريحًا عندما يتعلق الأمر بتوضيح أفكارك، اتخذ موقفًا من قناعاتك وثابر حتى يتم فهم رسالتك وتقييمها.

برج العقرب وحظك اليوم صحيًا

من الناحية الصحية ، هذا هو الوقت المناسب لبناء نظام تمارين يجعل جسمك يشعر بالقوة، خُذْ وحدد أهدافًا جسدية تُشجعك.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفيًا

استخدم مواهبك من الحدس والمرونة للعمل مع شريك حياتك، المضي قدمًا واحترم قيم ورغبات بعضكما البعض.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

يعد اليوم بنتائج إيجابية للعقرب في مجال المال، وهذا هو الوقت المثالي للاستفادة من فرص الثروة الواضحة والمخفية. 

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