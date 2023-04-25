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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك اليوم.. رحيل مهاجم الأبيض ومنافسة مع الأهلي لضم نجم فيوتشر

الزمالك
الزمالك

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بنادي الزمالك، وفي السطور التالية نستعرض الأحداث البارزة اليوم، الثلاثاء داخل النادي.

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قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا 

 

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي ستخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها غدا الأربعاء باستاد القاهرة، والمؤجلة من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمد طارق - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر  - سيد عبد الله "نيمار"  - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.

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رحيل مهاجم الزمالك 


استقر مسؤولو نادي الزمالك على فسخ التعاقد مع البنيني سامسون أكينولا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، نهاية الموسم الجاري.

وكتب احمد حسن نجم منتخب مصر السابق عبر حسابه علي فيسبوك "خاص.. قبل نهاية الموسم.. الزمالك يقرر إخطار سامسون بفسخ التعاقد معه والرحيل بشكل ودي عن الفريق"

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الزمالك ينافس الأهلي لضم نجم فيوتشر


كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن دخول عمر كمال عبد الواحد الظهير الأيمن لفريق فيوتشر لحسابات مسؤولي نادي الزمالك لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الأبيض في الموسم الجديد.
يأتي اهتمام  الزمالك بالتعاقد مع اللاعب في ظل رغبة القلعة البيضاء في تدعيم الجبهة اليمنى لاسيما وأن عقد التونسي حمزة المثلوثي ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري بخلاف تراجع مستوى عمر جابر.
ويجد الزمالك منافسة من النادي الأهلي لضم الظهير الأيمن في الموسم المقبل.

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تطورات تدعيم الزمالك مركز حراسة المرمي 

تحدث  مصدر بنادي الزمالك، عن تطورات ملف تدعيم مركز حراسة المرمى، خلال الموسم الجديد بعد الاستقرار على ضم حارس جديد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويضم الزمالك في مركز حراسة المرمى كل من، محمد عواد ومحمد صبحي، بخلاف الثنائي الشاب السيد عطية ومحمد نديم.

وأكد المصدر أنه تم الاستقرار على عودة أحمد نادر السيد حارس مرمى الزمالك المعار إلى نادي فيزيلا البرتغالي، ورفض تجديد إعارته، خاصة أن اللاعب نفسه يفضل الاستمرار في أوروبا، لكن الزمالك يتمسك باستعادته للاستفادة من خدماته .

وجاءت فكرة التعاقد مع حارس جديد بناء على اقتراح محمد عبدالمنصف مدرب حراس الزمالك، الذي أوصى بضرورة التعاقد مع حارس خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل انتهاء تعاقد محمد صبحي ومحمد عواد مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل.
 

الزمالك أوسوريو سيراميكا كليوباترا سامسون اكينولا فيوتشر الأهلى

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