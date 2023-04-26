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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية يقلص عملياته بالسودان.. فيديو

السودان
السودان

قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن المكتب اضطر إلى تقليص بعض أنشطته في مناطق من السودان بسبب القتال العنيف، بحسب ما نقلته قناة "إكسترا نيوز".

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وأضاف المتحدث أنه في المناطق التي أدى فيها القتال العنيف إلى إعاقة عملياتنا الإنسانية، اضطررنا إلى تقليص وجودنا، لكننا ملتزمون بمواصلة تقديم المساعدة لشعب السودان.

وقال إن فريق قيادة المكتب لا يزال في السودان للإشراف على العمليات، موضحا أنهم سيقودون العمليات الإنسانية من بورتسودان بعد الانتقال من الخرطوم.

وحث المدير الإقليمي لأفريقيا لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الدول الأخرى على مواصلة الضغط على السودان للتوصل إلى حل طويل الأمد، حتى بعد إجلاء الأجانب.

ولقي ما لا يقل عن خمسة من العاملين في مجال الإغاثة في السودان مصرعهم منذ اندلاع القتال في 15 أبريل، وعلقت المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأغذية العالمي التابعان للأمم المتحدة أنشطتهما بعد سقوط قتلى من بين موظفيهما.

مكتب الأمم المتحدة الأمم المتحدة السودان الخرطوم قناة إكسترا نيوز المنظمة الدولية للهجرة

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