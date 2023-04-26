عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض وأسباب الإصابة ببطانة الرحم المهاجرة |كيفية علاجها

أعراض وأسباب الإصابة
أعراض وأسباب الإصابة ببطانة الرحم المهاجرة

الانتباذ البطاني الرحمي أو ما يعرف بالبطانة المهاجرة أو بطانة الرحم المهاجرة (بالانجليزية: endométriosis) هي حالة يتم فيها العثور على نسيج مشابه لبطانة الرحم في أماكن أخرى من الجسم خارج الرحم، خاصة في منطقة الحوض، ومن بين  هذه الأعضاء : المبيضين وقناة فالوب ، المثانة والأمعاء، المستقيم والمهبل.
في حالات نادرة جداً يمكن لهذه الانسجة أن تتواجد على الحجاب الحاجز والرئتين أو في منطقة السرة أو الندوب والجروح القديمة المتواجدة في جدار البطن.
يُعد انتباذ بطانة الرحم مشكلة صحية شائعة بين النساء، وهو يصيب عادة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و44 عاماً أي في سن الخصوبة، وهو أحد الأسباب التي تؤدي إلى تأخر الحمل  والإنجاب خلال هذه الفترة، أو حتى الإصابة بالعقم والذي يعتبر أحد أهم المشكلات التي تدل على خطورة بطانة الرحم المهاجرة خصوصاً في حال لم يتم علاج بطانة الرحم المهاجرة في المراحل المبكرة.

لذا نقدّم لك في هذا التقرير أعراض وأسباب الإصابة ببطانة الرحم المهاجرة وفقا لموقع هيلثى..

 أعراض بطانة الرحم المهاجرة:

من أكثر أعراض بطانة الرحم المهاجرة شيوعًا هي الشعور بالألم في منطقة الحوض بالإضافة إلى الآلام :
1- آلام عند حدوث الحيض
2- آلام قبل حدوث الحيض وبعده
3- نزول دم كثيف أثناء الحيض، و نزيف قبل أو بعد الحيض
4- العقم أو صعوبة حدوث الحمل
5- الشعور بالألم بعد حدوث الجماع
6- عدم الشعور بالراحة لحركة الأمعاء
7- الشعور بآلام عند منطقة أسفل الظهر وقد تحدث أثناء الحيض
8- أعراض أخرى تشتمل على : الإسهال أو الإمساك والتعب  والشعور بالغثيان
قد يختلط تشخيص اضطراب بطانة الرحم المهاجرة مع أكياس المبيضين أو أمراض التهاب الحوض لذلك عليكِ مراجعة طبيبك المختص ليتم تشخيصها بالطرق الصحيحة

 أسباب بطانة الرحم المهاجرة:

لا يوجد سبب مثبت لبطانة الرحم المهاجرة ، إلا أنه يمكن اعتبار الوراثة أحد أسباب بطانة الرحم المهاجرة ، حيث وجدت الحالة بشكل متكرر بين العائلات. 
كما تقول إحدى النظريات أن الأنسجة البطانية تتحرك إلى الخلف باتجاه قناة فالوب بدلاً من أن تترك الجسم مع النزيف الحيضي.
وتقول نظرية أخرى إن زيادة إنتاج هرمون الإستروجين قد يكون من أسباب بطانة الرحم المهاجرة ، كما أن هناك دراسات حول تأثير المناعة الذاتية على المريض ، حيث إنه قد تحدث الإصابة ببطانة الرحم المهاجرة بعد إجراء الجراحة في الرحم وظهور الندب بعد الجراحة.

                 

 علاج اضطراب البطانة المهاجرة:
     
    _ تناول الأدوية المسكنة للألم
    _ إستخدام العلاج الهرموني
    _ تناول أدوية تنظيم الحمل
    _ استئصال الرحم : نادرًا ما يلجأ الطبيب المختص إلى استئصال الرحم ويقدمه على أنه آخر حل في حالة عدم نجاح الطرق الأخرى في تخفيف أعراض البطانة المهاجرة .

 

أعراض بطانة الرحم المهاجرة حالات نادرة الرحم المهاجرة الانتباذ البطاني الرحمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جهز فلوسك غدا.. أعلى فائدة على شهادات الإدخار في جميع البنوك

إلغاء القيم الاسرية.. دعوى للإفراج عن سلمى الشيمي وفتيات التيك توك

حقيقة طرد مرتضى منصور.. تعرف على تفاصيل ما يدور داخل نادي الزمالك

الاستئناف تنصف كهربا.. شوبير يكشف موقف لاعب الأهلي من المشاركة بالسوبر أمام الزمالك

كوبري.. تعليق مثير من خالد الغندور على انتقال إمام عاشور للأهلي

مش حرامي وبلطجي .. رسالة غامضة من فرج عامر

دعوات زفاف وتفاعل من حمادة هلال| ماذا تعني الأرقام من 901 إلى 926؟! شاهد تعليقات المصريين

اعتراف أمريكي .. عملة بريكس الجديدة تعلن بداية نهاية الدولار

موضوعات متعلقة

بعد ظهورها الأخير .. صور وضعت شيرين في مأزق لهذا السبب|شاهد

وداد حامل .. جلسة تصوير جديدة لـ جوري بكر | شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم الأسود؟

ماذا يحدث للبشرة عند وضع زيت المشمش عليها؟

عند سماع هذا الصوت بـ البطن.. مؤشر على إصابتك بسرطان القولون

خبير تغذية يكشف عن بذور تنسف الكرش

5 مؤشرات على إصابتك بالسكتة الدماغية.. انتبه

بفستان مثير.. طليقة الفيشاوى تتعرض للانتقادات بسبب هذه الصورة|شاهد

ترشيحاتنا

أرسنال يتسلح بالتاريخ أمام مانشستر سيتي في لقاء صراع لقب الدوري الإنجليزي

نجم الأهلي يوجّه تحذيرًا شديد اللهجة لـ كولر قبل مواجهة الرجاء المغربي

تابع لداعش .. طالبان تقتل العقل المدبر لهجوم مطار كابول

عودة مواعيد مترو الأنفاق إلى طبيعتها.. اليوم

قبل مرور يوم بالفضاء.. هل فشل المستكشف الإماراتي راشد في مهمته ؟

240 جنيها.. تراجع أسعار الذهب بعد إجازة العيد وعيار 21 الآن مفاجأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض وأسباب الإصابة ببطانة الرحم المهاجرة |كيفية علاجها

ماذا يفعل فيتامين ج للجسم؟

بعد صورها الجريئة مع خطيبها.. إطلالات وضعت نادين نجيم في مأزق|شاهد

في أحدث ظهور.. لماذا تعرضت طليقة أحمد الفيشاوي للانتقادات عبر إنستجرام|شاهد

فيديو

تعديل اضطراري.. الموعد الجديد لمباراة الأهلي والرجاء في كازابلانكا |شاهد

رحيل جماعي للنجوم وتحرك رسمي لتنفيذ عزل مرتضى منصور .. ماذا يحدث في الزمالك؟ "فيديوجراف"

قرارات عاجلة من التعليم حول الطلاب المصريين العائدين من السودان |شاهد

زي البني آدمين بالظبط.. الروبوت أليكس تكلفته ٨ ملايين دولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ