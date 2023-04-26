أعراض وأسباب الإصابة ببطانة الرحم المهاجرة |كيفية علاجها

الانتباذ البطاني الرحمي أو ما يعرف بالبطانة المهاجرة أو بطانة الرحم المهاجرة (بالانجليزية: endométriosis) هي حالة يتم فيها العثور على نسيج مشابه لبطانة الرحم في أماكن أخرى من الجسم خارج الرحم، خاصة في منطقة الحوض، ومن بين هذه الأعضاء : المبيضين وقناة فالوب ، المثانة والأمعاء، المستقيم والمهبل.

في حالات نادرة جداً يمكن لهذه الانسجة أن تتواجد على الحجاب الحاجز والرئتين أو في منطقة السرة أو الندوب والجروح القديمة المتواجدة في جدار البطن.

يُعد انتباذ بطانة الرحم مشكلة صحية شائعة بين النساء، وهو يصيب عادة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و44 عاماً أي في سن الخصوبة، وهو أحد الأسباب التي تؤدي إلى تأخر الحمل والإنجاب خلال هذه الفترة، أو حتى الإصابة بالعقم والذي يعتبر أحد أهم المشكلات التي تدل على خطورة بطانة الرحم المهاجرة خصوصاً في حال لم يتم علاج بطانة الرحم المهاجرة في المراحل المبكرة.

لذا نقدّم لك في هذا التقرير أعراض وأسباب الإصابة ببطانة الرحم المهاجرة وفقا لموقع هيلثى..

أعراض بطانة الرحم المهاجرة:

من أكثر أعراض بطانة الرحم المهاجرة شيوعًا هي الشعور بالألم في منطقة الحوض بالإضافة إلى الآلام :

1- آلام عند حدوث الحيض

2- آلام قبل حدوث الحيض وبعده

3- نزول دم كثيف أثناء الحيض، و نزيف قبل أو بعد الحيض

4- العقم أو صعوبة حدوث الحمل

5- الشعور بالألم بعد حدوث الجماع

6- عدم الشعور بالراحة لحركة الأمعاء

7- الشعور بآلام عند منطقة أسفل الظهر وقد تحدث أثناء الحيض

8- أعراض أخرى تشتمل على : الإسهال أو الإمساك والتعب والشعور بالغثيان

قد يختلط تشخيص اضطراب بطانة الرحم المهاجرة مع أكياس المبيضين أو أمراض التهاب الحوض لذلك عليكِ مراجعة طبيبك المختص ليتم تشخيصها بالطرق الصحيحة

أسباب بطانة الرحم المهاجرة:

لا يوجد سبب مثبت لبطانة الرحم المهاجرة ، إلا أنه يمكن اعتبار الوراثة أحد أسباب بطانة الرحم المهاجرة ، حيث وجدت الحالة بشكل متكرر بين العائلات.

كما تقول إحدى النظريات أن الأنسجة البطانية تتحرك إلى الخلف باتجاه قناة فالوب بدلاً من أن تترك الجسم مع النزيف الحيضي.

وتقول نظرية أخرى إن زيادة إنتاج هرمون الإستروجين قد يكون من أسباب بطانة الرحم المهاجرة ، كما أن هناك دراسات حول تأثير المناعة الذاتية على المريض ، حيث إنه قد تحدث الإصابة ببطانة الرحم المهاجرة بعد إجراء الجراحة في الرحم وظهور الندب بعد الجراحة.

علاج اضطراب البطانة المهاجرة:



_ تناول الأدوية المسكنة للألم

_ إستخدام العلاج الهرموني

_ تناول أدوية تنظيم الحمل

_ استئصال الرحم : نادرًا ما يلجأ الطبيب المختص إلى استئصال الرحم ويقدمه على أنه آخر حل في حالة عدم نجاح الطرق الأخرى في تخفيف أعراض البطانة المهاجرة .