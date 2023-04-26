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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مي عمر تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام بفستان زفاف |شاهد

مي عمر
مي عمر

شاركت الفنانة مي عمر عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

 

وظهرت “مي” في الصور بإطلالة متميزة، مرتدية فستان زفاف أبيض طويل، أثناء جلوسها علي موتوسيكل.

من جانب آخر، كشف محمد سامي، مخرج مسلسل جعفر العمدة، مفاجأة بشأن زوجته الفنانة مي عمر، وقال إن هناك مسلسلاً جديدًا سيتم تصويره خلال أسبوع، لـ الفنانة مي عمر.

ورد محمد سامي على سؤال: “هل هذا سيكون الجزء الثاني من مسلسل لؤلؤ، وقال إنه ليس من أنصار عمل جزء ثان لـ أي عمل، خاص به، وأن هذا المسلسل جديد”.

أكد محمد سامي، مخرج مسلسل جعفر العمدة، أن زوجته مي عمر، لم يكن لها دور في مسلسل جعفر العمدة، موضحًا أن مي لم يعرض عليها أي دور بالمسلسل.

مي عمر

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