أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. احتفالات ذكرى تحرير سيناء.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2023

أخبار مصر.. وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 41 لـ تحرير سيناء.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



السيسي في الذكرى 41 لتحرير سيناء: 25 أبريل يوم مشهود في عمر أمتنا

ألقي الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ"41" لتحرير سيناء، جاء نصها كالآتي…

الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة|صور

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بالذكري 41 لتحرير سيناء…

تحرير سيناء.. البابا تواضروس: أرضنا عادت بفضل دماء رجال الجيش والجهود الدبلوماسية

قدمت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي…

السيدة انتصار السيسي: تحرير سيناء يعكس عبقرية الشعب المصري وصلابة معدنه الأصيل

قالت السيدة انتصار السيسي إن عيد تحرير سيناء يعكس عبقرية الشعب المصري وصلابة معدنه الأصيل في تحرير سيناء المقدسة، وعدم التفريط في شبر واحد من أرضها.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2023

حدد مجلس الوزراء، في وقت سابق، موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2023، الذي يبدأ اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الموافق 28 أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي عن طريق تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



الخارجية: إجلاء 1539 مواطنا مصريا من السودان

صرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد، بأنه استمراراً لجهود الدولة في تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، تم اليوم /الثلاثاء/ إجلاء 446 مواطناً بالسودان

فيديو.. كل ما تريد معرفته عن مشروعات تعمير سيناء

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن ذكري تحرير سيناء.

الصحة: إجراء فحص شامل لـ 4 ملايين طالب بمدارس الجمهورية خلال 2023

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء الفحص الطبي الشامل لـ 4 ملايين و680 ألف و262 طالب بمدارس الجمهورية، خلال الربع الأول من عام 2023، وذلك بنسبة تغطية بلغت 94% من المستهدف.

الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ710 آلاف مواطن ضمن الرعاية المستمرة لكبار السن

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لـ 710 ألف مواطن فوق سن الـ 65 عامًا ضمن برنامج «الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن» وذلك منذ انطلاق البرنامج في الأول من شهر أكتوبر الماضي.

مترو الأنفاق يكشف مواعيد القطارات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

قال أحمد عبد الهادى بكير المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق إنه سيتم الالتزام بالتوقيت الصيفي صباح يوم الجمعة الموافق 28 أبريل 2023 وتعديل الساعة بتقديمها لمدة 60 دقيقة.

التمثيل العمالي بالأردن ينجح في تحويل مستحقات 53 مصريا غادروا عمان

نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، في تحويل القائمة الـ 123 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 53 عاملاً مصرياً لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن غادروا عمان نهائيا.

بقيمة 123 مليون دولار .. تمويل لتطوير محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية

أعلنت الشركة السعودية المتخصصة في مجال توليد الطاقة وتحلية المياه ومحطات الهيدروجين الخضراء، أكواباور توقيع حزمة تمويل بقيمة 123 مليون دولار لتطوير مشروع محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



البيئة: الانتهاء من رفع كفاءة الشبكة القومية للرصد اللحظى لنوعية المياه

أعلنت وزيرة البيئة عن الانتهاء من رفع كفاءة الشبكة القومية لمحطات الرصد اللحظي المستمر لرصد ملوثات المياه على طول نهر النيل وبحيرتي مريوط والمنزلة بتكلفة ١.٥ مليون جنيه…

الصحة: 2.9 مليون خدمة طبية وتوعوية ضمن برنامج العيادات الصديقة للشباب والمراهقين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم 2 مليون و965 ألف خدمة صحية ودعم نفسي ومشورة للشباب والفتيات المترددين على العيادات صديقة الشباب والمراهقين بمنشآت الرعاية الصحية الأولية خلال الربع الأول من العام الجاري 2023…

مصر تحتفل بعيد تحرير سيناء.. ومشروعات كبرى في مجال الري لتنمية أرض الفيروز

في ضوء إحتفال المصريين اليوم بأعياد تحرير سيناء صرح الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أن الوزارة تشارك في تحقيق التنمية الشاملة بشبة جزيرة سيناء من خلال العديد من المشروعات الكبرى في مجال الموارد المائية…

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2023

حدد مجلس الوزراء، في وقت سابق، موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2023، الذي يبدأ اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الموافق 28 أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي عن طريق تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة.

7 معارض آثار مصرية أذهلت العالم .. صور

تاريخ مصر القديمة لا ينضب من الإبهار ليأسر عقول العالم من عاشقي التاريخ، لتكون آثار مصر المكتشفة كنوزا تطوف العالم عبر العديد من المعارض العالمية، لتجذب ملايين الزيارات في جموع الدول التي تزور الآثار المصرية.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



الموسيقى العسكرية تجوب شوارع مطروح احتفالا بالذكرى41 لتحرير سيناء

قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، يرافقه اللواء محمد عزالدين جحوش قائد المنطقة الغربية العسكرية واللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء.

بعد تحقيقه أعلى معدل تشغيل.. وزير الطيران يؤكد استمرار خطة تطوير مطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولي أمس، الاثنين، أعلى نسبة فى معدلات تشغيل الرحلات الجوية وفي حركة السفر والوصول منذ تاريخ إنشاء المطار، حيث بلغ عدد الرحلات الجوية 612 رحلة…

استعدادا لانطلاقه 3 مايو.. مجلس أمناء الحوار الوطني يبحث آخر الترتيبات غدا

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني إن مجلس أمناء الحوار الوطني في إطار انعقاده الدائم، سيجتمع غدا الأربعاء 26 أبريل، ليستكمل تجهيزات بدء الحوار المقترح انطلاقه يوم 3 مايو القادم…