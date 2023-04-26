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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أرسنال يتسلح بالتاريخ أمام مانشستر سيتي في لقاء صراع لقب الدوري الإنجليزي

أرسنال ومانشستر سيتي
أرسنال ومانشستر سيتي

يحل فريق أرسنال ضيفًا ثقيلاً على نظيره مانشستر سيتي، في التاسعة مساءً، على استاد الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل الفريقين للمباراة بدافع الفوز فقط، حيث أن الفوز لأي فريق عن الأخر يقربه خطوة كبيرة نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل فريق أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 75 نقطة من أصل 32 مباراة، بزيادة مباراتين عن مانشستر سيتي الذي يأتي في الوصافة برصيد 70 نقطة.

أرسنال ضد مانشستر سيتي 

ويتسلح فريق أرسنال بالتاريخ في الدوري الإنجليزي قبل مواجهة مانشستر سيتي، حيث سبق وأن التقى الفريقين في 135 مواجهة سابقة، حيث فاز الجانرز في 64 مباراة، وتعادل 34 مباراة وخسر 37 أخرى.

وخسر فريق أرسنال في أخر 7 مواجهات أمام مانشستر سيتي، ويسعى للثأر واستعادة الانتصارات أمام الفريق السماوي.

وسجل فريق أرسنال 207 هدف بينما سجل فريق مانشستر سيتي 153 هدف في تلك المواجهة.

أرسنال مانشستر سيتي لدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الإنجليزي آرسنال ضد مانشستر سيتي

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