أرسنال يتسلح بالتاريخ أمام مانشستر سيتي في لقاء صراع لقب الدوري الإنجليزي

يحل فريق أرسنال ضيفًا ثقيلاً على نظيره مانشستر سيتي، في التاسعة مساءً، على استاد الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل الفريقين للمباراة بدافع الفوز فقط، حيث أن الفوز لأي فريق عن الأخر يقربه خطوة كبيرة نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل فريق أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 75 نقطة من أصل 32 مباراة، بزيادة مباراتين عن مانشستر سيتي الذي يأتي في الوصافة برصيد 70 نقطة.

أرسنال ضد مانشستر سيتي

ويتسلح فريق أرسنال بالتاريخ في الدوري الإنجليزي قبل مواجهة مانشستر سيتي، حيث سبق وأن التقى الفريقين في 135 مواجهة سابقة، حيث فاز الجانرز في 64 مباراة، وتعادل 34 مباراة وخسر 37 أخرى.

وخسر فريق أرسنال في أخر 7 مواجهات أمام مانشستر سيتي، ويسعى للثأر واستعادة الانتصارات أمام الفريق السماوي.

وسجل فريق أرسنال 207 هدف بينما سجل فريق مانشستر سيتي 153 هدف في تلك المواجهة.