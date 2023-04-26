التهم أكثر من 130 منزلا.. حريق هائل في منطقة سفيردلوفسك بـ روسيا |تفاصيل

قال الفرع الإقليمي بوزارة الطوارئ الروسية في بيان لها اليوم الأربعاء، إن أكثر من 130 منزلا دمرت بنيران منطقة سفيردلوفسك الروسية، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وجاء في البيان أن رجال الإطفاء تمكنوا من إنقاذ أكثر من 1200 منزل في مستوطنتي تايوزني وسوسفا في روسيا، غير أن الحرائق دمرت 178 مبنى، بما في ذلك 134 منزلا.

ووفقا للسلطات الإقليمية، تم وضع جميع خدمات المرافق والطاقة والغاز في حالة تأهب قصوى للحرائق.

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم وزارة الطوارئ لوكالة تاس، إنه تم احتواء الحرائق على مساحة 9000 متر مربع في سوسفا و2700 متر مربع في تايوجني، وأسفر الحريق عن مقتل شخص واحد في سوسفا.