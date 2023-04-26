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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التهم أكثر من 130 منزلا.. حريق هائل في منطقة سفيردلوفسك بـ روسيا |تفاصيل

حريق في روسيا - أرشيفية
حريق في روسيا - أرشيفية

قال الفرع الإقليمي بوزارة الطوارئ الروسية في بيان لها اليوم الأربعاء، إن أكثر من 130 منزلا دمرت بنيران منطقة سفيردلوفسك الروسية، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وجاء في البيان أن رجال الإطفاء تمكنوا من إنقاذ أكثر من 1200 منزل في مستوطنتي تايوزني وسوسفا في روسيا، غير أن الحرائق دمرت 178 مبنى، بما في ذلك 134 منزلا.

ووفقا للسلطات الإقليمية، تم وضع جميع خدمات المرافق والطاقة والغاز في حالة تأهب قصوى للحرائق.

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم وزارة الطوارئ لوكالة تاس، إنه تم احتواء الحرائق على مساحة 9000 متر مربع في سوسفا و2700 متر مربع في تايوجني، وأسفر الحريق عن مقتل شخص واحد في سوسفا.

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روسيا وزارة الطوارئ الروسية منطقة سفيردلوفسك رجال الإطفاء حريق في روسيا

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