عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عبد الحليم السبب.. كواليس عدم مشاركة سعاد حسني في فيلم زمان يا حب

سعاد حسني
سعاد حسني

تسببت ظروف سعاد حسني، في ضياع فرصة الوقوف أمام الفنان فريد الأطرش، في فيلم سينمائي بعنوان «زمان يا حب»، وهي الفرصة التي طال انتظارها، إلا أن ظروف السنديلار حالت دون ذلك.

وكانت البداية عندما أرادت مؤسسة السينما، الشركة المنتجة للفيلم، التعاقد مع الفنانة سعاد حسني ولم تحدد إطارًا زمنيًا معينًا، مما اضطرها إلى الارتباط بأعمال فنية أخرى، وأصبح من الصعب عليها المشاركة في الفيلم. 

 

اعتذار سعاد حسني عن فيلم «زمان يا حب»

وحمّلت السندريلا مخرج فيلم «زمان يا حب»، عاطف سالم، رسالة إلى بطل الفيلم فريد الأطرش، أبلغته خلالها اعتذارها عن عدم التمثيل معه، وتأكيدها على خالص تمنياتها بالوقوف أمامه، حيث تُكن له كل الحب والتقدير.

لم يتعرض الفنان فريد الأطرش لرفض سعاد حسني فقط، بل اعتذرت الفنانة شادية أيضًا عن الدور، لأن مؤسسة السينما تعاقدت معها على المشاركة في فيلم «أضواء المدينة»، وبالتالي تم إسناد البطولة إلى الفنانة زبيدة ثروت. 

يذكر أن فيلم «زمان يا حب» يدور حول حكاية «عبير» التي تسافر مع الفرقة الاستعراضية التي تعمل بها إلى بيروت لتقديم عروضها، يقع خالها «خليل» المقيم في بيروت في ورطة، إذ يدّعي لعبير بأنه مليونير، ولكنه يعمل رئيسًا للخدم في قصر المطرب المشهور "مدحت"، يستغل سفره فيدعي أنه صاحب القصر، وعندما يعود مدحت يتفهم الموقف، يشعر بالحب نحو عبير التي تبادله مشاعره، مما يثير غضب صديقته «ليلى» فتعترف لها بحقيقة خالها، يقرر مدحت الزواج من عبير، إلا أن خليل يذكره بفارق السن بينهما، فيعدل عن قراره.

وكانت السندريلا سعاد حسنى من أشد المعجبات بفريد الأطرش وكانت تتمنى أن تقف أمامه منذ طفولتها إلا أنها رفضت البطولة أمامه بعد أن رشحها لبطولة فيلم «زمان ياحب»، حيث كانت مرشحة للدور قبل الفنانة زبيدة ثروت.

عبد الحليم حافظ سبب إعتذار سعاد حسني عن فيلم «زمان يا حب»

وعن هذه القصة تحدث المؤرخ الفنى نعيم المامون جامع تراث الموسيقار فريد الأطرش قائلا: «قرأت السندريلا سيناريو فيلم "زمان يا حبّ" أكثر من مرّة، وكانت شديدة الإعجاب به، واعترفت أمام المخرج عاطف سالم بأنّها تتمنّى أن تمثّل مع الموسيقار الّذي كانت شديدة الإعجاب به منذ طفولتها"

وأوضح المأمون أن هذا اللّقاء كان يمثل مكسب فنى للسندريلا، لأنه كان سيشعرها بما وصلت إليه من مجد، عندما تقف كبطلة أمام فنّان كبير فتحت أذنيها في سنّ المراهقة على أغانيه، وكانت واحدة من المعجبات اللّواتي يتمنّين لو حظين منه بنظرة إعجاب، أوبتوقيع على أوتوجراف».

وفسر المؤرخ الفنى عدم اكتمال المشروع رغم رغبة السندريلا فى مشاركة فريد الاطرش بطولة الفيلم مشيرا إلى مقال للكاتب الصحفى الكبير محمّد بديع سربية نشره فى مجلة الموعد عام 1971، تحت عنوان «سعاد حسني حائرة بين الموسيقار والعندليب».

وأكد سربية فى مقاله أن العندليب عبدالحليم حافظ وراء عدم تعاون السندريلا مع فريد قائلا : «إن سعاد حسنى  وصلت بعد التّعب الطّويل إلى أن تكون النّجمة الّتي يسعى عبد الحليم حافظ نفسه لأن تكون بطلة لفيلمه الجديد "مرّت الأيّام" حتّى يكسب هذا الفيلم مزيداً من النجاح والانتشار الشّعبيّ  واشترط على سعاد ألا تمثل  في أيّ فيلم مع أيّ مطرب سواه، قبل أن تنتهي من تمثيل فيلمه، ومن الطّبيعيّ أنّه بهذا الشّرط كان يقصد فريد الأطرش بالذّات، وهكذا أصبحت  السندريلا فى حيرة  بين رغبتها فى أن تحقّق لنفسها كسباً فنّيّاً بظهورها مع موسيقار كبير مثل فريد الأطرش في فيلم واحد، ولكنّها في نفس الوقت، لا تريد أن تفوتها فرصة الانتصار الّذي يرضي غريزتها الأنثويّة فى الوقوف أمام العندليب».

سعاد حسني زمان يا حب فريد الاطرش عبد الحليم حافظ الفنانة زبيدة ثروت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدأت اليوم.. أعلى فائدة على شهادات الإدخار في جميع البنوك

الساعات الأولى لعودة البنوك| أعلى عائد لشهادات الادخار في مصر.. التفاصيل وكيفية الشراء

احذروا 14 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس اليوم

بعد استقراره 47 يومًا|مفاجأة بأسعار الدولار مقابل الجنيه مع عودة العمل بالبنوك

امتحانات المصريين في الخارج|قرار عاجل بشأن طلاب الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي

55 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء للمستهلك

حقيقة طرد مرتضى منصور.. تعرف على تفاصيل ما يدور داخل نادي الزمالك

الاستئناف تنصف كهربا.. شوبير يكشف موقف لاعب الأهلي من المشاركة بالسوبر أمام الزمالك

ترشيحاتنا

بعد تخطيه 40 ألف جنيه.. تراجع قوي يضرب أسعار الحديد عالميًا

عبد الحليم السبب.. كواليس عدم مشاركة سعاد حسني في فيلم زمان يا حب

الصحة توجه نصائح مهمة للحجاج المصريين قبل سفرهم إلى الأراضي المقدسة

تحذير عاجل من الصحة بسبب البرجر والسجق | تفاصيل

موعد مباراة مانشستر سيتي أمام آرسنال بقمة البريميرليج والقنوات الناقلة

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل حول انفجار تشيرنوبل البشر إلى مسوخ؟ | تفاصيل مدهشة

لنوم هادئ بدون إزعاج.. كيف توقف الشخير في 5 خطوات ؟

بطريقة غريبة.. شاهد كيف انتقم سكان مدينة بورت أوبرنس بعد نهب بيوتهم

موعد إجازة عيد العمال رسميًا .. وهل سيتم ترحيلها للخميس ؟

فيديو

خطر وشيك.. كويكب ضخم يهدد الأرض في هذا الموعد/ فيديو جراف

تعديل اضطراري.. الموعد الجديد لمباراة الأهلي والرجاء في كازابلانكا |شاهد

رحيل جماعي للنجوم وتحرك رسمي لتنفيذ عزل مرتضى منصور .. ماذا يحدث في الزمالك؟ "فيديوجراف"

قرارات عاجلة من التعليم حول الطلاب المصريين العائدين من السودان |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ