بعد اعتراضات الأهالي|التعليم تحسم الجدل بـ14 قرارا نهائيا بشأن امتحانات الثانوية العامة

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023، للرد على مطالبة الوزارة من جانب الأهالي بإعادة النظر في قرارات امتحانات الثانوية العامة 2023.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن “آخر كلام” بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 هو:

امتحانات الثانوية العامة 2023 سوف تعقد بنظام الكتاب المفتوح أو الأوبن بوك.

سيتم توفير كتيب مفاهيم لكل طالب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

لن يتم تقليل عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 أو تعديل زمن الإجابة.

لا تغيير في جدول امتحانات الثانوية العامة بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

التعريب مستمر هذا العام لطلاب امتحانات الثانوية العامة 2023.

سوف يتسلم الطالب في لجنة امتحانات الثانوية العامة 2023 كراسة أسئلة وبابل شيت وورقة أخرى بيضاء للإجابة عن الأسئلة المقالية.

لن يتم السماح لأي طالب بدخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بأية أجهزة سواء جهاز التابلت اللوحي، أو الهاتف المحمول أو سماعات أو ساعات ذكية.

سيتم تركيب كاميرات مراقبة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الفرعية.

سيتم ندب عضو من التطوير التكنولوجي داخل كل لجنة لمتابعة اللجان من خلال شاشات مراقبة متصلة بالإنترنت.

سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 بشكل إلكتروني بالكامل لضمان أعلى مستويات الموضوعية والعدالة بين الطلاب.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 ، سوف يتم عن طريق المسح الضوئي لأوراق إجابات الطلاب (ورقة البابل شيت المخصصة للأسئلة الموضوعية، وأوراق إجابة الأسئلة المقالية القصيرة، ثم تقدير درجات الأسئلة الموضوعية في ضوء نماذج الإجابة التي أعدتها اللجان الفنية في كل مادة، والتي ستتم مراجعتها من خلال العرض على عدد من الخبراء قبل بدء عملية التصحيح).

سوف يتم تصحيح الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023 من خلال عدد من المقدرين، في ضوء مقاييس تقدير الأداء (Rubric) لكل سؤال، بواقع (2) مصحح لكل سؤال، وذلك على الشاشة (on Screen)

في حالة وجود فرق واضح بين درجتي المصححين، سيتم عرض السؤال على مصحح ثالث رئيس (فريق للبت)، وتأييد رأي أحد المصححين على الآخر.

سيتم توزيع أعمال الكنترول على (7) مقرات موزعين على مستوى الجمهورية، لإجراء المسح الضوئي الأوراق الإجابة، وتجميع المصححين لتقدير درجات الأسئلة المقالية بشكل إلكتروني.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أتاحت نماذج استرشادية لكل مادة على موقع الوزارة منذ الأسبوع الأول من شهر مارس الماضي.

وقال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ردا على مطالب الأهالي بتقليل عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة أو إعادة النظر في زمن الإجابة: “لا داعي للقلق، كل ما يخشاه أولياء الأمور في امتحانات الثانوية العامة 2023 معمول حسابه، وأرجو عدم الدخول في تفاصيل فنية”.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 النهائي بعد جدل التوقيت الصيفي

الاثنين 12 يونيو 2023: التربية الدينية والتربية الوطنية.

الثلاثاء 13 يونيو 2023: الاقتصاد - الإحصاء.

الأحد 18 يونيو 2023: اللغة العربية.

الثلاثاء 20 يونيو 2023: اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 25 يونيو 2023: الكيمياء - الجغرافيا.

إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023.

الأحد 2 يوليو 2023: الفيزياء - التاريخ.

الثلاثاء 4 يوليو 2023: الاستاتيكا.

الخميس 6 يوليو 2023: اللغة الأجنبية الأولى.

الأحد 9 يوليو 2023: الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس.

الثلاثاء 11 يوليو 2023: الديناميكا.

الخميس 13 يوليو 2023: الأحياء - الجبر - الفلسفة.