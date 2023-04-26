لتحويل الأنظار عن باخموت.. سياسي روسي يكشف خطط زيلينسكي للهجوم على زابوريجيا

قال فلاديمير روجوف، رئيس حركة “نحن نقف مع روسيا”، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يسعى إلى تحويل الانتباه عن الوضع في مدينة أرتيوموفسك "باخموت" من خلال شن هجوم زائف واستعراضي فقط في منطقة زابوروجيا، وفقا لوكالة “تاس” الروسية.‏

‏وأضاف روجوف، أن أوكرانيا تريد إفساد يوم النصر الروسي في 6 مايو القادم، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنهم سينفذون هجوما فعليا في هذا اليوم.

وأوضح روجوف أن كييف قد تحاول تحقيق بعض النجاحات في منطقة زابوروجيا وعمل العديد من الهجمات العسكرية قبل عدة أيام من الاحتفالات.

وتابع: "كخبير في إدارة الحرب المعلوماتية، يدرك زيلينسكي أنه يجب إحداث عمليات إخبارية كبيرة من أجل تحويل الانتباه بعيدا عن هزيمتهم في باخموت".‏

‏وأشار روجوف إلى أن أوكرانيا تدرك تماما أن احتمالات شن هجوم مضاد ناجح ضد القوات الروسيىة ليست عالية.‏

وفي وقت سابق، وقال يان جاجين، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيستك الشعبية، في 18 أبريل الجاري، إن القوات الروسية سيطرت على ما يقرب من 90% من باخموت.