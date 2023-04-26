عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بني سويف: نعمل على توفير المناخ الملائم للطلاب الوافدين

صدى البلد

كرم مجلس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة في جلسته رقم 220 سفراء الجامعة، لسفارات وقنصليات الطلاب الوافدين وزيارتهم المستمرة لبحث سبل التعاون وجذب أكبر عدد ممكن من الطلاب الوافدين، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأكد الدكتور منصور حسن أن إدارة الجامعة تعمل جاهدة على توفير المناخ الملائم للطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات، وترسيخ شعور أنهم في وطنهم الثاني وحمايتهم وتوفير الأمان لهم من خلال المتابعة اليومية والدقيقة أثناء وبعد اليوم الدراسي والعمل على دمجهم في الأنشطة الطلابية المختلفة التي تقوم بها الجامعة.

وأهدي الدكتور أيمن غنيم منسق عام الوافدين، درع الوافدين للدكتور منصور حسن رئيس الجامعة لدعمه وتوفير كافة التسهيلات للطلاب الوافدين داخل جامعة بني سويف.

وشمل التكريم الدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حماد هندي عميد كلية التربية، والدكتور حمادة محمد محمود عميد كلية العلوم، والدكتور أحمد المصري عميد معهد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور أحمد هاشم وكيل كلية الألسن لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة هبه الله عبد الحليم وكيل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء لشؤون التعليم والطلاب.

 

تكنولوجيا المشروعات الصغيرة بني سويف جامعة بنى سويف مجلس جامعة بني سويف الطلاب الوافدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلى فائدة على شهادات الادخار في جميع البنوك

بعد تخطيه 40 ألف جنيه| تراجع قوي يضرب أسعار الحديد عالميًا وهذا ثمن الطن

14 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس اليوم

الساعات الأولى لعودة البنوك| أعلى عائد لشهادات الادخار في مصر.. التفاصيل وكيفية الشراء

نقدم الساعة الخميس بالليل ولا الجمعة؟| موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

حيلة الفياجرا.. اعترافات طالبة القاهرة: قتلته ونمت جنب جثته بقميص النوم

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2023

بـ123 مليون دولار.. السعودية تمول مشروعا فريدا من نوعه في مصر

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. إصابة 22 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي بني مزار شمال المنيا

ترشيحاتنا

لتجنب الوقوع في فخ النصب.. نصائح مهمة قبل شراء السيارات المستعملة|فيديو

لـ موظفي القطاع الخاص.. 10 محظورات في قانون العمل الجديد

اتصال نادر بزعيم الصين.. رئيس أوكرانيا يطلب شي هاتفيًا.. فماذا قال له؟

الزمالك يدخل في مفاوضات قوية لضم لاعب تونسي لكرة اليد

لم نعرقل الصفقة.. بيان عاجل من روسيا بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية

واحدة منهم كانت في رمضان.. 8 أمور أخفاها الله عن عباده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتعديل بسيط.. يارا تبرز أناقتها في أحدث ظهور لها بأبو ظبي

بـ بلوزة شفافة|شاهد.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري

فلوسه هترجعله هترجعله| التفاصيل الكاملة لواقعة النصب على هاني شاكر في البحرين

بعد صورهما على الشاطئ.. نادين نجيم ترقص وتدخن الشيشة مع خطيبها

فيديو

ماتت على يده.. قصة رنا ضحية طبيب نساء وتوليد شهير| فيديو جراف

آخر مستجدات أسعار الذهب والدولار عالميا ومحليا

14 درجة.. انخفاض شديد في الحرارة وتحذير من طقس اليوم

هل تغيرت النهاية؟.. ماجد المصري يكشف مفاجأة عن مسلسل جعفر العمدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

الرجل المتقلب والفتاة الودودة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ