مصرع ربة منزل وإصابة زوجها في انقلاب سيارة بقنا

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب زوجها، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى، أمام قرية الدير التابعة لمركز قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بجوار قرية الدير الواقعة بنطاق مركز قنا .

دفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وتبين مصرع نادية.خ.ع ٤٥ عاماً، ربة منزل، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى طوخ المؤقت بنقادة.

كما تبين إصابة زوجها جنال.ع.ع 49 عامًا، وجرى نقله إلى مستشفى قنا العام.



تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.