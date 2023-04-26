عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع ربة منزل وإصابة زوجها في انقلاب سيارة بقنا

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب زوجها، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى، أمام قرية الدير التابعة لمركز قنا.

 

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بجوار قرية الدير الواقعة بنطاق مركز قنا .

 

نفوق 15 رأس ماشية في حريق التهم 5 منازل وأحواش بقنا

السيطرة على حريق اندلع بحوش للمواشي في قرية حجازة قبلي بمحافظة قنا

 

دفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث،  وتبين مصرع نادية.خ.ع ٤٥ عاماً، ربة منزل، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى طوخ المؤقت بنقادة.

 

كما تبين إصابة زوجها جنال.ع.ع 49 عامًا، وجرى نقله إلى مستشفى قنا العام.
 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا مصرع ربة منزل انقلاب سيارة ملاكى قرية الدير مرفق اسعاف قنا مستشفى طوخ نقاده مستشفى قنا العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلى فائدة على شهادات الادخار في جميع البنوك

14 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس اليوم

بعد تخطيه 40 ألف جنيه| تراجع قوي يضرب أسعار الحديد عالميًا وهذا ثمن الطن

تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري بعد رفع الفائدة

حيلة الفياجرا.. اعترافات طالبة القاهرة: قتلته ونمت جنب جثته بقميص النوم

مع عودة البنوك| أعلى عائد لشهادات الادخار في مصر.. التفاصيل وكيفية الشراء

نقدم الساعة الخميس بالليل ولا الجمعة؟| موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

ضربني بالشاكوش في منطقة حساسة. .اعترافات ضحية غفير الجيزة

موضوعات متعلقة

خزينة أسرار لا تنضب.. معبد دندرة في قنا قِبلة المواطنين خلال الأعياد

قبل خطوبته بأيام.. لصوص ينهون حياة العريس لسرقة الموتوسيكل

ترشيحاتنا

مفوضية اللاجئين: أكثر من 24 ألف سوداني فروا إلى تشاد وجنوب السودان

قرار عاجل من برنامج الغذاء العالمي بشأن السودان

قلب الطاولة.. مكافأة مالية ضخمة للاعبي الرجاء المغربي للتأهل على حساب الأهلي

مفوضية اللاجئين : 3.7 مليون نازح من السودان في الصراعات المسلحة

الأغلى في تاريخ الأهلي|بيراميدز يغري حسين الشحات بهذا المبلغ واللاعب يحسم الأمر

سعر الذهب الآن في مصر خلال الفترة المسائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خيانة قادير دوغلو لزوجته الممثلة التركية نسليهان أتاغول.. القصة الكاملة

بعد انباء خيانته لها.. صور رومانسية تجمع نسليهان أتاغول بزوجها وتكشف عن جمالها

طريقة عمل الأرز بالبابريكا زى المطاعم الفخمة

مواعيد العمل بمكاتب التموين واستقبال طلبات إضافة المواليد واستخراج بدل فاقد |تفاصيل

فيديو

بركان البحر المتوسط يهدد العالم.. تطورات جديدة

ذهب للشكوى من صوت المؤذن.. أسترالي يعلن إسلامه داخل مسجد

حسين الشحات ويوسف نبيه.. خطة بيراميدز لخطف أقوى صفقتين من الأهلي والزمالك|فيديوجراف

فائدة مرتفعة ولمدة عامين.. تفاصيل شهادة البنك الأهلي الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

اﻟﻤﺰﻳﺪ