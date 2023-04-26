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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قلب الطاولة.. مكافأة مالية ضخمة للاعبي الرجاء المغربي للتأهل على حساب الأهلي

الأهلي و الرجاء
الأهلي و الرجاء

كشفت تقارير مغربية، عن رصد إدارة نادي الرجاء المغربي، برئاسة عزيز البدراوي، لمكافأة مالية ضخمة للاعبين حال تخطي الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-0 على الرجاء.

وقالت موقع “هيسبيرس” المغربية: “عزيز البدراوي رئيس الرجاء خصص مكافأة مالية ضخمة للاعبي الفريق، حال التأهل إلى الدور القادم”.

وأضاف: “أن المكافأة التي رصدها رئيس الرجاء من أجل قلب الطاولة على فريق الأهلي والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا”.

الأهلي ضد الرجاء

واختتم: “المكافآت التي خصصها رئيس الرجاء للاعبيه تصل إلى 80 ألف درهم، في حال تجاوز عقبة الأهلي”.

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