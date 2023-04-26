قلب الطاولة.. مكافأة مالية ضخمة للاعبي الرجاء المغربي للتأهل على حساب الأهلي

كشفت تقارير مغربية، عن رصد إدارة نادي الرجاء المغربي، برئاسة عزيز البدراوي، لمكافأة مالية ضخمة للاعبين حال تخطي الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-0 على الرجاء.

وقالت موقع “هيسبيرس” المغربية: “عزيز البدراوي رئيس الرجاء خصص مكافأة مالية ضخمة للاعبي الفريق، حال التأهل إلى الدور القادم”.

وأضاف: “أن المكافأة التي رصدها رئيس الرجاء من أجل قلب الطاولة على فريق الأهلي والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا”.

الأهلي ضد الرجاء

واختتم: “المكافآت التي خصصها رئيس الرجاء للاعبيه تصل إلى 80 ألف درهم، في حال تجاوز عقبة الأهلي”.