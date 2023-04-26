ضبط المتهم بقتل شاب وإصابة 3 آخرين بطلق خرطوش بالغربية

أثناء الاحتفال بزفاف عروسين..

تمكنت الأجهزة الأمنية بدائرة مركز شرطة السنطة، من ضبط المتهم بقتل شاب وإصابة 3 آخرين بطلق خرطوش أثناء الإحتفال بزفاف عروسين بقرية كفر الحاج داود بدائرة المركز، وجرى اقتياده إلي ديوان المركز واتخاذ اللازم قانونيا، والتحفظ علي السلاح المستخدم.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بمصرع شاب يدعى أحمد أشرف متاثرا بإصابته بطلق ناري، وإصابة 3 آخرين بينهم طفل صغير.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم نقل المصابين للمستشفى، وتبين وفاة الشاب "أحمد. أ. ا" 28 عاما، وإصابة آخرين إثر تعرضهم لطلق ناري خرطوش خلال أحد الأفراح بالقرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار تكثيف التحريات اللازمة حول الواقعة لكشف ملابساتها، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.