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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد تأكيد موعد إطلاقه رسميا.. اعرف مواصفات سلسلة هواتف ريلمي 11

Realme 11
Realme 11

تستعد شركة  ريلمي  الصينية للكشف عن سلسلة هواتفها الذكية القادمة Realme 11 يوم 10 مايو والساعة 4 مساءً بالتوقيت المحلي الصيني 

وفقا لتقرير موقع gizmochina التقني المتخصص، على الرغم من عدم وجود إعلان رسمي عن عدد الأجهزة أو الموديلات التي سيتم عرضها في التاريخ المذكور ، فقد أشارت شهادات الاعتماد الحديثة إلى أنه قد يتم الكشف عن ثلاثة طرازات على الأقل. تشمل الأجهزة الثلاثة المتوقعة  ريلمي   11 و Realme 11 Pro و Realme 11 Pro +.

Realme 11

مواصفات Realme 11 و 11 Pro و 11 Pro + (حسب التسريبات)

من المتوقع أن يأتي كلا من  ريلمي   Realme 11 Pro و Realme 11 Pro + الأعلى في الأداء عن الطراز القياسي بشاشة عرض AMOLED منحنية الحواف مقاس 6.7 بوصة ، وفقًا لقوائم TENAA الخاصة بهم. سوف يدعم الثنائي دقة وضوح FHD + ومعدل تحديث شاشة 120 هرتز. سيأتي طراز Pro بنظام كاميرا مزدوجة في اللوحة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابيكسل مقترن بكاميرا بدقة 2 ميجابيكسل. 

بينما من المتوقع أن يحتوي هاتف برو بلس Pro Plus الأعلى في التشكيلة المقدمة،  على جزيرة كاميرا ثلاثية في الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة بدقة 200 ميجابكسل وآخر بدقة 8 ميجابكسل والثالث بدثة 2 ميجابكسل.

يمكن أن تكون كاميرا الـ 8 ميجابكسل عبارة عن كاميرا تليفوتوغرافي قادرة على التقاط صور للقمر. سيحزم كلا الجهازين بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة. في حين أن طراز Pro سيوفر شحنًا سريعًا بقوة 67 وات ، فمن المرجح أن يوفر Pro + شحنًا بقوة 80 وات أو 100 وات.

يقال إن Realme 11 Pro و Realme 11 Pro + سيصلان مع معالج وحدة مركزية من ميدياتك مجموعة شرائح Dimensity 7000- الجديدة. من المتوقع أن تقدم المجموعة ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي نوع LPDDR4x وما يصل إلى 1 تيرابايت من مساحة التخزين الأساسية على الجهاز.

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فئة الـ 4 آلاف جنيه.. مميزات أحدث هواتف ريلمي

في الوقت الحالي ، لا توجد معلومات محددة حول مواصفات Realme 11 النسخة القياسية، ولكن من المتوقع أن تعمل جميع الهواتف الثلاثة على نظام التشغيل أندرويد 13 الأحدث مع وجود واجهة المستخدم Realme UI 4.0 كما أنه من المتوقع أيضًا إطلاق جميع الأجهزة الثلاثة قريبا في أسواق الهند وبعض الأسواق الآسيوية الأخرى.

ريلمي ريلمي 11 Realme 11 Realme

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