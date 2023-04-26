انتظام الدراسة بـ كليات جامعة القاهرة .. والامتحانات بـ النانو تكنولوجى 17 مايو

حقوق القاهرة :

استئناف اليوم الدراسى بالجدول القديم

تجارة القاهرة :

امتحانات الفصل الدراسى الثانى حضوريا بالكلية

انتظمت الدراسة بـ كليات جامعة القاهرة ، بعد الانتهاء من شهر رمضان 2023 وإجازة عيد الفطر ، من خلال الجداول الدراسية القديمة ، كما بدأت الكليات بطرح جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى استعدادا لعقدها منتصف الشهر القادم .

ومن جانبها ، أعلنت الدكتورة رباب الشريف عميدة كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجى بجامعة القاهرة ، عن موقف اليوم الدراسى بعد انتهاء شهر رمضان 2023.

وقالت الدكتورة رباب الشريف ، إن اليوم الدراسى بكلية الدراسات العليا للنانوتكنولوجى ، انتظم بشكله الطبيعى و المواعيد الرسمية قبل شهر رمضان.

وأضافت الدكتورة رباب الشريف ، أن المحاضرات مستمره كما هى ، استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الثانى و التى تنطلق يوم 17 من شهر مايو القادم حضوريا بالكلية .

وفى نفس السياق ،أعلن الدكتور محمد سامح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن انتظام اليوم الدراسى مرة أخرى بالفصل الدراسى الثانى .

وقال الدكتور محمد سامح ، انه تم استئناف الدراسة اليوم حيث يتم العمل بالجدول القديم الذي تم إعلانه فى بداية الفصل الدراسي الثاني ، مؤكدا على إلغاء العمل بالجدول الدراسي المخصص لشهر رمضان.

على الجانب الآخر ، أعلن الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب البكالوريوس للعام الجامعى ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

وقال الدكتور جمال شحاته ، إن كلية التجارة تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى 18 مايو القادم ، مؤكدا على أن الامتحانات ستكون حضوريا حسب الجدول المعلن للطلاب على الموقع الرسمى للكلية .





وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتظام العملية التعليمية بكليات جامعة القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، وعودة الطلاب المغتربين إلى المدن الجامعية وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

كما أكد رئيس جامعة القاهرة، استكمال الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني ومتابعة المحاضرات وفقًا للجداول المعلنة بكل كلية، مشددًا على ضرورة انتظام سير العملية التعليمية، وتقديم كل سُبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية واستكمال محاضراتهم.

كما قد تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من المهندس أحمد ترك أمين عام الجامعة، والاستشاريين الهندسيين، حول تطور مراحل العمل بمشروع جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر تمهيدًا لافتتاحها قريبًا، حيث تعد أول جامعة برامج على مستوى العالم وفقا لما تم إعلانه عند وضع حجر الأساس في أبريل 2018، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، وتحول جامعة القاهرة إلى جامعات الجيل الرابع وخلق كيان أكاديمي جديد ومتكامل قائم على الشراكة مع الجامعات الدولية ذات الثقل العالمي.

وقد وجه الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، بضرورة مواصلة الجهود المكثفة للعمل على الالتزام بالخطة الزمنية لاستكمال كافة الأعمال التنفيذية المُتبقية على أعلى مستوى من الكفاءة مع الحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري العريق للجامعة الأم.

وأشار التقرير إلى أن الدكتور محمد الخشت عقد اجتماعين لمتابعة الموقف التنفيذي لجامعة القاهرة الدولية، اطلع خلال الاجتماع الأول، على تطورات الجوانب الإنشائية والتشطيبات الخاصة والتي وصلت للمراحل الأخيرة وأوشكت على الانتهاء، وتتضمن الإنشاءات والتجهيزات، والتشطيبات الداخلية والخارجية، والأعمال الاليكتروميكانيكية، وتوريد الأثاث.

وجاء في التقرير أن الاجتماع الثاني استعرض اللمسات الأخيرة في كل من الهيكل الإداري التنظيمي، والهيكل الأكاديمي، وموقف البرامج الدراسية المُقرر بدء الدراسة بها والتي تم إعدادها باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وتتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، وتسد الفجوة المعرفية، وتلبي الحاجة الوظيفية في المشروعات القومية المصرية، وتقدم خريجًا بمواصفات عالمية يساهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى مناقشة تنفيذ مُقومات البنية الأساسية المعلوماتية والتجهيزات الفنية وفقًا للمواصفات المُتفق عليها والتي تتناسب مع الاحتياجات الوظيفية والتعليمية للبرامج الدولية الجديدة التي سيتم فتح باب القبول والتسجيل بها.

