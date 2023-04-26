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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مدرسة السلامية الإعدادية بنجع حمادى تحول جدرانها متحف فرعوني مفتوح

مدرسة السلامية
مدرسة السلامية

 

حولت إدارة مدرسة السلامية الإعدادية المشتركة، بشرق النيل بنجع حمادي شمال قنا، جدرانها إلى ما يشبه متحف فرعونى، من خلال جداريات ومجسمات تعبر عن أحداث ورموز فرعونية، تخدم المناهج الدراسية للمرحلة الإعدادية.

 

جاء ذلك بمشاركة كافة الأنشطة المدرسية للطلاب وبإشراف من هيئة التدريس بالمدرسة، و تحت رعاية الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

 

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وقال جمال حلمي خلف الله، مدير إدارة مدرسة السلامية، تم تنفيذ العديد من الأعمال الفنية التي تجذب الطلاب، لحثهم علي تلقي العلم وحب المدرسة، وجعلها بيئة جاذبة للطلاب خلال فترة الدراسة، وخلال فترة الإجازات لممارسة الأنشطة الصيفية.

 

و أضاف مدير المدرسة، تحولت المدرسة إلي مكان جاذب للطلاب بعد أن تم تطوير حديقتها، من خلال زراعتها بأشجار وأحواض للزينة حتي تحولت الحديقة المدرسية إلي حديقة تعليمية، تضم مجسمات لأنواع مختلفة من الحيوانات والطيور والأسماك.

 

و قالت جلاء الطيري، وكيل المدرسة، إن إدارة المدرسة تؤمن بالعمل بروح الفريق، وهو أحد عوامل تميزها، الذي جعلها تنفذ هذه الجداريات والمجسمات، ومن قبلها تطوير وتحديث الحديقة المدرسية.

 

 

جدران مدرسة السلامية

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مدرسة السلامية الحديقة المدرسية الانشطة المدرسية رموز فرعونية الأنشطة الصيفية نجع حمادى قنا

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