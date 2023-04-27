الثلاثاء.. انطلاق منتدى شباب الباحثين بعنوان "الاتجاهات الحديثة في دراسات اللغة والأدب والترجمة"

ينظم قطاع الدراسات العليا بكلية الألسن جامعة عين شمس منتدى شباب الباحثين في دورته التاسعة تحت عنوان "الاتجاهات الحديثة في دراسات اللغة والأدب والترجمة".

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك خلال يومي ٢ و٣ مايو ٢٠٢٣.

وقالت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية إن منتدى هذا العام يضم عدة محاور للبحث العلمي في مجالات اللغة والأدب والترجمة من اهمها مستقبل هذه الدراسات في ضوء التحولات التي يشهدها سوق العمل محليا ودوليا وآليات تطوير وتحديث هذه الدراسات لتتواكب مع تلك التحولات بما يتوافق مع "رؤية مصر ٢٠٣٠".

وأشار الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، أن منتدى شباب الباحثين يستهدف اثراء البحث العلمي لكونه منصة بحثية وعلمية مهمة في تبادل الرؤى والافكار بين الباحثين والمتخصصين من مختلف الجامعات المصرية مشيرًا الى أن المنتدى يعقد على ثلاث محاور: محور الدراسات اللغوية ومحور الدراسات الأدبية ومحور دراسات الترجمة، ويشمل كل محور عددًا من الموضوعات والأفكار البحثية التي تتناول واقع ومستقبل دراسات اللغة والادب والترجمة والتي سيناقشها المشاركون في المنتدى من خلال أوراق بحثية ونقاشات على مدار يومين.

للتعرف على مزيد من المعلومات حول محاور وموضوعات المنتدى وضوابط الورقة البحثية يرجى النقر على الرابط التالي:



https://alsun.asu.edu.eg/ar/announcement/45/

ترسل طلبات المشاركة وملخصات المداخلات على الاميل التالي:

[email protected]

وكان قد قالت الدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بجامعة عين شمس أن ابجامعة بها ٧٨ جنسية مختلفة، منهم ٤الاف وافدا يدرسون فى كلية الطب و١٥٠٠فى طب الأسنان، إضافة إلى ألف وافد فى التجارة والحقوق بجانب كليات الألسن والأخرى.

وحددت ملامح خطة الاهتمام بها، على أكثر من محور هي التدويل والاهتمام بالتصنيف العالمي للجامعة لأنه من محاور الجذب لهؤلاء الطلاب والمصريين أيضاً وزيادة أعداد الطلاب الوافدين، فضلاً عن المحور الذي يتمثل في الخدمات التعليمية وتسهيل إجراءات الالتحاق بالجامعة فالتوجه حالياً إلى ميكنة هذه الإجراءات لذلك الجامعة تهتم بهذا الملف من خلال عمل مذكرات تفاهم مع الجامعات الأخرى لاستقبال هؤلاء الطلاب،بالإضافة ان تم الانتهاء من إنشاء مقر للإدارة لتقديم الخدمات والتسجيل على الطلاب الوافدين فى انتهاء اجراءاتهم من خلال الإدارة.

وأضافت الأحمدي، أن جامعة عين شمس توفر فرصة التدريب الصيفي للطلاب الوافدين في مستشفيات الجامعة، ومن حيث الكليات الأكثر إقبالاً للطلاب الوافدين كلية الطب ثم التجارة والحقوق وطب الأسنان، موضحة ان كلية التجارة بها عدد كبير من طلاب الدراسات العليا للدراسات المهنية.