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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تجارة القاهرة تفتح باب التسجيل للمواد الإضافية لهؤلاء الطلاب .. تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

كشف الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة جامعة القاهرة، عن موعد تسجيل المواد الاضافيه للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022-2023 .

وقال الدكتور جمال شحاته ، أنه تم فتح  تسجيل المواد الأضافية حتى يوم 30 من شهر ابريل الجارى ، مؤكدا أن الطالب يمكن تسجيل مادتين فقط ماعدا طلاب الفرقة الرابعة.

جامعة القاهرة

على الجانب الآخر، عقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة اجتماعين لمتابعة مشروع جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر كأول جامعة برامج على مستوى العالم، وذلك في إطار التحول نحو جامعات الجيل الرابع وخلق كيان أكاديمي جديد ومتكامل قائم على الشراكة مع الجامعات الدولية ذات الثقل العالمي، والتوسع في إتاحة فرص التعليم الجامعي الدولي المتميز من خلال برامج دراسية عصرية تلبي احتياجات سوق العمل.

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واطلع الدكتور الخشت، خلال الاجتماع الأول، على تطورات الجوانب الإنشائية والتشطيبات الخاصة بمشروع جامعة القاهرة الدولية والتي وصلت للمراحل الأخيرة وأوشكت على الانتهاء، وتتضمن الإنشاءات والتجهيزات، والتشطيبات الداخلية والخارجية، والأعمال الاليكتروميكانيكية، وتوريد الأثاث.

وخلال الاجتماع الثاني، استعرض الدكتور محمد الخشت اللمسات الأخيرة في كل من الهيكل الإداري التنظيمي، والهيكل الأكاديمي، وموقف البرامج الدراسية المُقرر بدء الدراسة بها بجامعة القاهرة الدولية والتي تم إعدادها باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وتتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، وتسد الفجوة المعرفية، وتلبي الحاجة الوظيفية في المشروعات القومية المصرية، وتقدم خريجًا بمواصفات عالمية يساهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى مناقشة تنفيذ مُقومات البنية الأساسية المعلوماتية والتجهيزات الفنية وفقًا للمواصفات المُتفق عليها والتي تتناسب مع الاحتياجات الوظيفية والتعليمية للبرامج الدولية الجديدة التي سيتم فتح باب القبول والتسجيل بها.

الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة جامعة القاهرة تسجيل المواد الاضافيه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

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