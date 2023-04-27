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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال احتفالات العيد..وفاة شاب بعد 3 أيام عقب سقوطه من الملاهى بقنا

الشاب عبدالرحمن عدلى
الشاب عبدالرحمن عدلى

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، بعد ٣ أيام قضاها في العناية المركزة بأحد مستشفيات قنا ، عقب سقوطه من ملاهي خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، ومشاركته مع أصدقائه أجواء الاحتفال.

 

و سادت حالة من الحزن  بين قرية الزوايدة التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا، مسقط رأس الشاب المتوفى، عقب اعلان عن وفاته متأثرًا بالإصابة التى لحقت به خلال الاحتفال مع أصدقائه بملاهي العيد.

 

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واكتست صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لأصدقاء الشاب الراحل، بالحزن على رحيل صديقهم الذى كان يشاركهم فرحة العيد، ناعياً إياها بالكثير من عبارات الحزن والأسى.

 

وجرى تشييع جثمان الشاب الراحل، من قبل المئات من أبناء قرية الزوايدة التابعة لمركز نقاده جنوب قنا، وسط حالة حزن ودعوات للمولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

 

وكان عبد الرحمن عدلى 21 عاما، حاصل على مؤهل متوسط،  أصيب فى الرأس، عقب سقوطه من أحد الألعاب بالملاهي خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، ما استدعى نقله إلى العناية المركزة، التى قضى بها 3 أيام، ثم توفي متأثرًا بالإصابة.



 

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