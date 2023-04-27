يقدم الشيف عادل طريقة عمل البسكويت بالكيلو بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ ومغذى وبمقادير مظبوطة.

المقادير لعمل البسكويت



كيلو دقيق

4 ملعقة كبيرة نشا

نصف كيلو زبدة

2 ونصف كوب سكر بودرة

4 بيضة

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

نصف كوب لبن

ملعقة كبيرة ممسوحة بيكينج بودر

ذرة ملح



طريقة عمل البسكويت



في بولة اضيف الزبدة واقوم بخفقها بالمضرب الكهربائي حتي تصبح بلون فاتح مثل الكريمة قومي بوضع السكر البودرة واخلطهم.



قومي بإضافة البيض والفانيليا ورشة الملح مع الخفق حتي يختلط ثم نضع علي الدقيق النشا والبيكينج بودر ثم نضيف نصفهم وابتدي اخفق المكونات كلها مع بعض.



ابتدي باضافة نصف كمية اللبن واخلطهم جيدا ثم أضيف باقي كمية الدقيق واللبن وأكملي خفق قومي بوضعة بكيس الحلواني او المكنة وقومي بتشكيل العجينة علي صواني مدهونة زيت بسيط وابتدي بتشكيل البسكوت.

قومي بإدخاله فرن ساخن علي 170 حتي يصبح باللون الذهبي ثم إطفاء الفرن من الأرضية وفتح الشواية علي الهادي حتي ياخذ لون ذهبي من الاعلي ونتركه يبرد تماما وقومي بحفظة في علبة مغلقة جيدا .