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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تنظيم المياه والصرف يشدد على الجهات العاملة بالمشروعات الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة

صدى البلد

أصدر جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، منشورا يشدد فيه على الجهات المعنية بأعمال إنشاء وتنفيذ وتشغيل وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ضرورة الالتزام الصارم باتباع التعليمات الواردة بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والصادرة في الكتاب الخامس، فيما يخص إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، وأيضاً المعرفة والدراية الكاملة واتخاذ الإجراءات والاحتياطات الواجبة لتفادى وقوع أية حوادث غير متوقعة - لا قدر الله - سواء في العمل ذاته أو بسببه، وحفاظاً على صحة وسلامة العاملين والمواطنين.

وأكد جهاز تنظيم المياه والصرف، فى منشوره ما يلى: قيام المسئولين عن الأمن و السلامة والصحة المهنية في هذه الجهات بأعمال التفتيش اليومي وفي كل وردية عمل على أماكن العمل للتعرف على المخاطر والملوثات المحتملة في بيئة العمل، وإلزام العاملين بتنفيذ التعليمات والاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، وكذا إعداد وتنظيم وتدريب الأفراد لتنفيذ خطط الوقاية بكل منطقة مثل التحصينات والإنقاذ والإسعاف والتمريض، والتعاون مع الجهات المعنية مثل إدارة الدفاع المدني والحريق بالمحافظة، وكذا الإدارة العامة للتأمين الصحي.

كما شدد جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، على ضرورة التزام إدارات الأمن والسلامة والصحة المهنية بالتالى: التدريب المستمر بمعاهد الأمن الصناعي والمراكز المتخصصة، وتنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية لرفع كفاءة ومستوى جميع الأفراد على أن تحاكي المخاطر والأزمات المحتمل حدوثها، والتعرف على المخاطر في بيئة العمل، مثل المخاطر الفيزيائية والميكانيكية والكيميائية والحريق، والتي تؤثر على صحة وسلامة العاملين، من حيث خصائصها ومصادرها وطرق تعرض العاملين لمخاطرها، وأثرها على صحة وسلامة العاملين، وكيفية إداراة الكوارث والأزمات والتوعية المطلوبة، وكذا قياس وتقييم الملوثات ومخاطر بيئة العمل باستخدام الأجهزة والمعدات، وتفعيل مصفوفات تقييم المخاطر، والإجراءات المطلوبة لتقليل أو منع هذه المخاطر، بجانب معاينة الحوادث الجسيمة والإصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية، للتعرف على أوجه القصور، وإعداد التقارير الفنية الخاصة بأسبابها وطرق منعها والحد منها.

وأوضح جهاز تنظيم المياه والصرف، أن الإجراءات الواجب على إدارات الأمن والسلامة والصحة المهنية، الالتزام بها، تشمل أيضاً توفير جميع مهمات الوقاية الشخصية لجميع العاملين المعرضين للأمراض المهنية، وتدعيمهم بأجهزة التنفس وجميع المهمات الواقية، وتوفير جميع أجهزة إطفاء الحريق على جميع أشكالها وأنواعها، وكذا حنفيات الحريق شاملة الخراطيم والقاذف ووضعها بصناديق خاصة بها، وإتمام جميع أعمال الصيانة فى محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى تحت إشراف أخصائى أو مشرفي أو مسئولى الأمن والسلامة والصحة المهنية بالمحطة أو الفرع، على أن تتضمن جميع الأعمال في تصاريح العمل أو مستندات التشغيل والصيانة، متطلبات الأمن والسلامة ومهمات الوقاية اللازمة لتنفيذ الأعمال، وتوقيع أخصائى أو مشرف أو مسئول الأمن والسلامة بهذه المواقع، بجانب تطوير خطط الطوارئ وآليات التفتيش وقياس فاعليتها بشكل دوري، والتحديث الدورى لبرامج تأمين وسلامة المحطات، ومواقع العمل الأخرى التابعة للشركات والهيئات والأجهزة التنفيذية، مثل المعامل وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والتي تشمل “مسئوليات أفراد الأمن والسلامة - تحديد وتقييم المخاطر - أنواع الحوادث - أساليب وإجراءات الوقاية والحماية - إرشادات وتعليمات مواجهة المخاطر - قوائم التفتيش على أدوات وعناصر الأمن والسلامة - قوائم منع الحوادث بأنواعها”.
 

الأسكان مياة الشرب المجتمعات العمرانية الصرف الصحى وزارة الاسكان حماية المستهلك

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