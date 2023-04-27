مناقشة التنمية في أرض الفيروز باحتفالات الغربية بذكرى تحرير سيناء

شهدت العديد من المواقع الثقافية بمحافظة الغربية تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية، في إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بالذكرى الـ41 لتحرير سيناء، والتي توافق يوم 25 أبريل من كل عام.

في هذا السياق، أوضح الدكتور محمد السعيد قطب، استشاري التدريب والتنمية المجتمعية خلال كلمته بالمحاضرة التثقيفية بدار الكتب بطنطا، أن الدولة المصرية حريصة -وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه في أكثر من مناسبة- على تعزيز محاور جهود التنمية المجتمعية للمواطنين في أرض سيناء، والتي تتضمن عددًا من مبادرات الحماية الاجتماعية، إلى جانب توفير فرص العمل بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي القائم على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

من جانبه، أكد الرائد متقاعد صبحي كوته أن الإرهاب قد أعاق عمليات التنمية على أرض الفيروز لفترة طويلة، مستهدفًا تحويل سيناء بؤرة للجماعات التكفيرية، وهو الأمر الذي تصدت له الدولة المصرية متمثلة في القوات المسلحة والشرطة المدنية بكل قوة ونجحت في القضاء عليه.

وتوافد عدد من الأطفال إلى مكتبة محلة أبو علي الثقافية، وذلك للمشاركة في احتفالات المكتبة بذكرى تحرير سيناء، حيث تعرف الأطفال على تاريخ أرض الفيروز، وكيف نجحت الدبلوماسية المصرية ومن قبلها تضحيات رجال القوات المسلحة البواسل في حرب أكتوبر المجيدة، حتى تم استرداد الأراضي المصرية كافة يوم 25 أبريل من عام 1982.