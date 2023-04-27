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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا تسجل 12 هزة أرضية في 24 ساعة

صدى البلد

أعلن المركز الوطني للزلازل السوري، اليوم الخميس، تسجيل 12 هزة أرضية ضعيفة ومتوسطة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز في بيان، اليوم الخميس، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزة شمال غرب اللاذقية بـ40 كم بقدر 1.9 درجة على مقياس ريختر.

وهزتين إحداهما شمال شرق حماة بـ6 كم بقدر 3.1، والأخرى شمال شرق حماة بـ10 كم وبقدر 2.1.

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وأضاف المركز، أنه تم رصد 4 هزات في لواء إسكندرون تراوحت بين 2.2 و2.6 درجة، و4 هزات في تركيا أعلاها 4.1 درجة، وواحدة في البحر لمتوسط بقدر 4.8 درجة، مشيرا إلى أن جميع الهزات حصلت على أعماق مختلفة، وصلت إلى 35.8 كم،وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، 

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