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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محاولة اغتيال بوتين.. بيان عاجل من الكرملين حول الطائرة الأوكرانية المزعومة

محاولة اغتيال بوتين..
محاولة اغتيال بوتين.. بيان عاجل من الكرملين

وصف المتحدث باسم الكرملين التقارير الإعلامية التي تناولت أنباء عن مزاعم محاولة اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين بطائرة بدون طيار، بالـ"التقارير الصفراء".

وأضاف بيسكوف: "لسنا على علم بهذه التقارير والمنشورات.. هناك العديد من التقارير والمنشورات الصفراء المختلفة"، منوها بعدم أهميتها.

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وفي وقت سابق، أصدرت صحيفة غربية تقريرا زعمت فيه بأن المخابرات الأوكرانية حاولت شن عملية لاغتيال الرئيس الروسي باستخدام طائرة بدون طيار كاميكازي. 

ويشير تقرير الصحيفة المزعوم إلى أنه بعد ظهر يوم 23 إبريل، تم إطلاق طائرة من نوع UJ-22 (طائرة بدون طيار أوكرانية حديثة بمدى طيران يصل إلى 800 كيلومتر) في أوكرانيا، لكنها تحطمت.

اغتيال الكرملين فلاديمير بوتين التقارير الصفراء طائرة بدون طيار

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