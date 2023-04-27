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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض كبير لـ الدولار الأمريكي عالميا| اعرف الأسباب

انخفاض كبير لـ الدولار
انخفاض كبير لـ الدولار الأمريكي

سجل الدولار الأمريكي انخفاضا ملحوظا خلال تداولات اليوم في ظل ضعف الطلب عليه في ظل تعزز احتمالية توقف الفيدرالي الأمريكي عن رفع الفائدة في القريب العاجل، وفيما يلي أهم المؤثرات بالنسبة لتحركات الدولار اليوم:

تضرر الدولار الأمريكي بالتزامن مع هبوط العائد على السندات الأمريكية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث ضعفت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بمختلف الاَجال، ولقد استقر العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 3.392% منخفضا بنسبة 0.18%. 

كما استقر العائد على سندات الخزانة لأجل 20 عاما عند 3.7598% متراجعا بنسبة 0.22%، وفي الوقت ذاته، استقر عائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 30 عام عند مستويات 3.648% منخفضا بمقدار 0.11%، وهو ما يضغط على تحركات الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الأخرى.


في الوقت ذاته، تراجع الدولار الأمريكي بوضوح في ظل تحذيرات وزير الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، من خطورة أزمة سقف الديون الأمريكية، حيث حذّرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أمس الثلاثاء، من أن تخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها سيؤدي إلى كارثة اقتصادية ومالية، مشددة على أن رفع أو تعليق سقف الدين يجب أن يكون غير مشروط، وذلك بعد تعهد رئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفن مكارثي، بإجراء تصويت هذا الأسبوع على مشروع ينص على رفع سقف الدين مع خفض الإنفاق العام.

لا يزال الدولار الأمريكي يتلقى دعما من إيجابية البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم وعلى رأسها بيانات السلع المعمرة، حيث أوضحت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، إيجابية بيانات مؤشر طلبات السلع المعمرة خلال شهر مارس الماضي، حيث سجل مؤشر طلبات السلع المعمرة نموا بنسبة 3.2%، بينما كانت التوقعات تشير إلى نمو المؤشر بنسبة 0.7% فقط، وذلك بعدما كان قد سجل انكماشا بنسبة 1.0% خلال فبراير الماضي، وتم تعديلها على نحو منخفض إلى 1.2% خلال نفس الفترة.

خلال تداول الأربعاء، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام نحو 6 عملات رئيسية بشكل ملحوظ ويتم تداوله عند مستويات 101.17 نقطة متراجعا بنسبة 0.69% في ظل ضعف الطلب على الدولار الأمريكي، ولذلك يترقب الدولار أي تطورات جديدة بالأسواق من شأنها التأثير على تداولاته أمام العملات الرئيسية الأخرى.

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