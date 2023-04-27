وفاة الشيخ عبد الله كامل .. ختم القرآن 24 مرة في رمضان ومات بعد الصلاة بأمريكا «فيديوجراف»

وفاة الشيخ عبدالله كامل في أمريكا .. توفي الشيخ عبدالله كامل سفير القرآن الكريم في الولايات المتحدة الأمريكية عن عمر ناهز 38 سنة، بعد أن نجح في ختم القرآن خلال هذا العام 24 مرة.

وفاة الشيخ عبدالله كامل

الشيخ عبدالله كامل إمام مسجد بولاية نيوجرسي في أمريكا، له عشاقه ومحبوه، فهو معروف بابتسامته المعهودة وعلاقته الودودة الطيبة بين الناس، وله رواده في المسجد لجمال صوت الشيخ عبدالله كامل .

اقرأ أيضًا: جمبري الفراولة وتريند منى زكي في تحت الوصاية .. ما قصته؟ «فيديوجراف»

للمزيد حول سبب وفاة الشيخ عبدالله كامل في أمريكا وجمال صوت الشيخ عبدالله كامل وقراءة الشيخ عبدالله كامل للقرآن الكريم شاهد الفيديوجراف التالي: