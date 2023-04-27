وزير الدفاع الروسي يصل إلى الهند لهذا السبب

قال وسائل إعلام روسية، إن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو وصل إلي العاصمة الهندية نيودلهي لحضور اجتماع وزراء دفاع دول منظمة شنغهاي للتعاون.

وتستضيف نيودلهى اجتماع وزراء دفاع منظمة شانغهاى للتعاون يومى 27 و 28 أبريل. وسيكون الأمن العالمي والاستقرار الإقليمي وتطوير العلاقات العسكرية الموضوعات الرئيسية للاجتماع. وعلى الرغم من التوترات بين الهند وباكستان، حضر ممثلو البلدين جميع اجتماعات مجموعة عمل الخبراء باستثناء اجتماع واحد.

وعلي هامش القمة، عقد اجتماع ثنائي بين وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ ووزير الدفاع الصيني لي شانج فو، اللذين وصلا إلى الهند، حيث ناقشا الأحداث في المناطق الحدودية بين البلدين والعلاقات الثنائية.