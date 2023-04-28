كسر مفاجئ بخط طرد الصرف الصحي بمنشأة البكرى بمدينة الفيوم

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بيانا بشأن حدوث كسر مفاجئ بخط طرد الصرف الصحى بمنطقة البكرى امام وحدة الصيانه بمدينة الفيوم.

أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أنه تم الدفع بسيارات الكسح والبدلات لسحب المياه من كافة الشوارع المتضررة وانه جارى العمل على اصلاح الكسر بخط الطرد مشيرا لتواجد القيادات على رأس العمل لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح وسحب من كافة الشوارع المتكررة.

وتتقدم الشركة بالاعتذار للأهالي لتحملهم توابع كسر خط الطرد من طفح مياه الصرف الصحى بالمنطقة.